Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отставить панику? Президент ПФЛ уверен, что нет предпосылок к расформированию Олимпика
Будем следить за ситуацией
Фото: ФК Олимпик
Не так давно появилась информация, что донецкий "Олимпик" не доиграет сезон и будет расформирован. Однако, по мнению президента ПФЛ Александра Каденко, к этом предпосылок нет.
"Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в "Олимпике", который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок к расформированию команды нет.
В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК "Олимпик" и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду", - цитирует Каденко Meta-ratings.
По итогам первой половины сезона "Олимпик" идет на 11-м месте. Ранее Сергей Литовченко заявил, что уволился с поста
Популярное сейчас
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Вылет Реала из Кубка Испании, Салах против Мане в финале КАН. Главные новости за 3 февраля
- Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО