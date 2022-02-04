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Отставить панику? Президент ПФЛ уверен, что нет предпосылок к расформированию Олимпика

Первая лига
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Будем следить за ситуацией

Отставить панику? Президент ПФЛ уверен, что нет предпосылок к расформированию Олимпика

Фото: ФК Олимпик

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно появилась информация, что донецкий "Олимпик" не доиграет сезон и будет расформирован. Однако, по мнению президента ПФЛ Александра Каденко, к этом предпосылок нет.

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"Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в "Олимпике", который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок к расформированию команды нет.

В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК "Олимпик" и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду", - цитирует Каденко Meta-ratings.

По итогам первой половины сезона "Олимпик" идет на 11-м месте. Ранее Сергей Литовченко заявил, что уволился с поста наставника команды.

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В статье: Олимпик (Донецк) Александр Каденко
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Источник:
Meta-ratings

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