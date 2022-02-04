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Усик не попал в стартовый состав Полесья на матч против Вереса
Выйдет на замену
фото - ФК Полісся
В пятницу, 4 февраля, матчем "Полесья" - "Верес" стартует турнир Winter Cup 2022. Интригу накануне поединка подогревал тот факт, что вместе с житомирской командой тренируется чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик.
Однако главный тренер Владислав Калитвинцев решил оставить боксера в резерве.
Стартовый состав "Полесья": Бубенцов – Гитченко, Батагов, Нестеров, Бабенко, Козак, Шастал, Шаповал, Морозко, Будкивский, Грицук
Резерв: Поспелов, Кудрик, Яшков, Янаков, Андрущенко, Власюк, Огиря, Чередниченко, Сахневич, Кушниренко, Волынец, Морговский, Усик, Кисленко.
"Верес" выйдет на игру в следующем составе: Когут, Маргарян, Гончаренко, Мельник, Солдат, Петько, Кучеров, Е.Пасич, Дахновский, Г.Пасич, Гайдучик.
В резерве у Юрия Вирта остаются: Кичак, Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Крейда, Полюлях, Кобак, Панасенко, Гечев, Шестаков, Брук, Сергийчук, Поворознюк
Напомним, что турнир должен был стартовать в четверг, но матч был отложен из-за непогоды. В Winter Cup 2022 также принимают участие "Металлист" и "Черноморец".
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