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Усик: Сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду
Чемпион сыграл в составе Полесья на Winter Cup 2022
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой дебют в футболе в составе "Полесья"
– Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.
Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: "Как коллектив отреагирует?" Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.
Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. "Полесье" – это сила.
- Какой размер ваших бутс? И где вы нашли такой размер?
– В магазине. У меня даже две пары есть. Я же чуть-чуть с ребятами подыгрываю в свободное время на Банникова. Как говорят, с ветеранами, но это очень мощные хлопцы.
А бутсы в магазине приобрел, размер 45,5 вроде бы.
- Знали момент, когда вы выйдете на поле?
– Около 20 минут поиграл, кажется. Знал, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: "Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить". В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами – это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.
В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: "Ладно", чтобы по воробьям. Слава богу, что выиграли.
- Вас еще увидим в матчах Winter Cup?
– Ну слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты и коллектива. И все понесется. Это же все интрижка.
- Как и дата вашего следующего боя.
– Совершенно верно.
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