Усик: Сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой дебют в футболе в составе "Полесья" в товарищеском турнире Winter Cup в матче против "Вереса" (2:1) .

– Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: "Как коллектив отреагирует?" Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. "Полесье" – это сила.

- Какой размер ваших бутс? И где вы нашли такой размер?

– В магазине. У меня даже две пары есть. Я же чуть-чуть с ребятами подыгрываю в свободное время на Банникова. Как говорят, с ветеранами, но это очень мощные хлопцы.

А бутсы в магазине приобрел, размер 45,5 вроде бы.

- Знали момент, когда вы выйдете на поле?

– Около 20 минут поиграл, кажется. Знал, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: "Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить". В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами – это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.

В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: "Ладно", чтобы по воробьям. Слава богу, что выиграли.

- Вас еще увидим в матчах Winter Cup?

– Ну слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты и коллектива. И все понесется. Это же все интрижка.

- Как и дата вашего следующего боя.

– Совершенно верно.