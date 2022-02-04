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Калитвинцев: Усик играл на команду. Он футбольный человек
Дебют есть
instagram.com/fcpolissya
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал
- Как вы оцените игру своей команды в первом матче Winter Cup 2022?
- Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил.
- По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.
- Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку.
- На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?
- Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам как к детям.
- Как вы оцените Александра Усика в игре?
- Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он футбольный человек.
- Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?
- Не могу пока ответить на этот вопрос.
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