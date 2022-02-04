Калитвинцев: Усик играл на команду. Он футбольный человек

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды против "Вереса" (2:1) в рамках турнира Winter Cup 2022.

- Как вы оцените игру своей команды в первом матче Winter Cup 2022?

- Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил.

- По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.

- Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку.

- На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?

- Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам как к детям.

- Как вы оцените Александра Усика в игре?

- Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он футбольный человек.

- Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?

- Не могу пока ответить на этот вопрос.