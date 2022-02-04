Харьков удачливее Одессы. Металлист - Черноморец 3:3 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

ошибка ГРИ взять атакующего ГИО поставить в защиту с которой он не справился и Паст слабоват --надо искать хорошего голкипера ---есть свободный нападающий Безбородько где 2 легионера о которых говорили --пока ЧО не сыгран а времени нет а впереди УПЛ и надо уйти из зоны вылета и переходных игр--удачи