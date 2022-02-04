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Харьков удачливее Одессы. Металлист - Черноморец 3:3 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Харьков удачливее Одессы. Металлист - Черноморец 3:3 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

metalist.ua

Новина українською

Зимний турнир Winter Cup 2022 начал свое шествие по полям Турции.

Во втором матче дня "Металлист" играл с "Черноморцем".

Игра получилась упорной – счет 3:3 перерос в послематчевые пенальти, где более удачливыми были харьковчане.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - "Черноморец" 3:3 (пен. 6:5)

Голы: Харрис 11, Вандерсон 58 (аг), Риаскос 90+3 - Цонев 20, 69, Юсов 45 (п)

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 23:13
ошибка ГРИ взять атакующего ГИО поставить в защиту с которой он не справился и Паст слабоват --надо искать хорошего голкипера ---есть свободный нападающий Безбородько где 2 легионера о которых говорили --пока ЧО не сыгран а времени нет а впереди УПЛ и надо уйти из зоны вылета и переходных игр--удачи
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