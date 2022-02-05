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Металлист - Металлург (Узбекистан): смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Еще один спарринг для харьковчан - сразу после Winter Cup

Металлист - Металлург (Узбекистан): смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 05.02.2022
"Металлист" 14:00 "Металлург" (Узбекистан)

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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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fato27
05.02.2022 в 15:04
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
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SeventyFour (Phoenix)
05.02.2022 в 14:30
Чому цей фідор трансляцію веде не державною мовою?
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+1
-1
Саня Лиман (Днепр)
05.02.2022 в 14:46
Щоб у таких упоротих, як ти гівно горіло.
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+1
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
05.02.2022 в 14:59
Так може йому тепер із тренерів команди звільнитися?...
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0
0


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