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Металлист - Металлург (Узбекистан): смотреть онлайн, видеотрансляция
Еще один спарринг для харьковчан - сразу после Winter Cup
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 05.02.2022
"Металлист" 14:00 "Металлург" (Узбекистан)
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Комментарии (4)
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fato27
05.02.2022 в 15:04
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0
0
SeventyFour (Phoenix)
05.02.2022 в 14:30
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+1
-1
Саня Лиман (Днепр)
05.02.2022 в 14:46
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+1
-1
Цап-царап (Харків)
05.02.2022 в 14:59
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