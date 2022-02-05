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Кривбасс подписал молодого центрального защитника

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Кривбасс подписал молодого центрального защитника

ФК Кривбасс/Автор неизвестен

Новина українською

"Кривбасс" из Кривого Рога подписал уже второго новичка в зимнее межсезонье. Клуб представил молодого центрбека Евгения Павлюка.

19-летний центральный защитник перешел в команду "красно-черных" из полтавской "Ворсклы". Арендное соглашение с футболистом подписано сроком на 1 год.

В первой части сезона-2021/2022 сыграл 4 матча в УПЛ, при этом не отличившись результативными действиями. На молодежном уровне играл за "Молодежь" из Полтавы и "Мункач" из Мукачево.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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