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Кривбасс подписал молодого центрального защитника
Усиление для клуба
ФК Кривбасс/Автор неизвестен
"Кривбасс" из Кривого Рога подписал уже второго новичка в зимнее межсезонье. Клуб представил молодого центрбека Евгения Павлюка.
19-летний центральный защитник перешел в команду "красно-черных" из полтавской "Ворсклы". Арендное соглашение с футболистом подписано сроком на 1 год.
В первой части сезона-2021/2022 сыграл 4 матча в УПЛ, при этом не отличившись результативными действиями. На молодежном уровне играл за "Молодежь" из Полтавы и "Мункач" из Мукачево.
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