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Металлист в экспериментальном составе проиграл узбекскому Металлургу

Первая лига
(1 голосов)

Подопечные Кучера сыграли с представителем чемпионата Узбекистана

Металлист в экспериментальном составе проиграл узбекскому Металлургу

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" провел свой третий матч на втором учебно-тренировочном сборе Турции. Украинцы встречались с одиннадцатой командой чемпионата Узбекистана. Для "Металлурга" из города Бекабад это был дебютный матч в нынешнем году.

Игра проходила в Белеке на футбольном поле гостиницы Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA.

Александр Кучер доверил место в составе многим молодым игрокам. С первых минут на поле появились четыре воспитанника Академии футбола "Металлист", в том числе нападающий Егор Красников, которому сегодня исполняется 16 лет.

Экспериментальная защита "Металлиста" провалилась уже в начале встречи. Нападающий "Металлурга" обыграл Ралюченко, но с убойной позиции не попал в створ ворот.
На 17-й минуте украинцы всё-таки доигрались. Кайдалов сбрасывал на Каневцева, но эту передачу перехватил Нурматов, который мастерски перебросил голкипера "Металлиста" – 0:1.

Этот пропущенный мяч не сломал украинский коллектив, и в следующей атаке харьковчане должны были сравнять счет. Защитник "Металлурга" в борьбе с Фоминым сыграл рукой и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый пробивал Мурза, но переиграть голкипера новичок "Металлиста" не смог.

Подопечные Кучера превосходили своего соперника в качестве контроля мяча. Чувствовалось, что гол назревал...

Достиг своего лидер Первой лиги на 27-й минуте. Приятно, что в результативной атаке приняли участие молодые украинцы. Именинник Красников в одно касание отпасовал на Цвиренко, который элегантно пробил в верхний угол ворот – 1:1.
Следует отдать должное игрокам "Металлурга", которые не отсиживались в защите, а при первой возможности пытались обострять. На последней минуте первого тайма эта активная игра принесла свои плоды. После подачи с углового Чидомере на дальней штанге забыл Абдулхакова, который головой отправил мяч в сетку – 1:2.

После перерыва Кучер выпустил шесть новых игроков. К сожалению, украинцам не хватало сыгранности. Вроде и играли неплохо, но были проблемы с решающим пасом. Во второй половине встречи было много борьбы, но мало моментов. На 80-й минуте пришлось вступать в игру Бубенцову, который среагировал на удар игрока "Металлурга". У "Металлиста" даже таких моментов не было.

В итоге, игра завершилась победой представителя чемпионата Узбекистана - 2:1.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Металлург" (Бекабад, Узбекистан) 1:2

Голы: Цвиренко (27) - Нурматов (17), Абдулхаков (45)

Нереализованый пенальти: Мурза (20)

"Металлист" (стартовый состав): Каневцев, Кайдалов, Ралюченко, Чидомере, Вернаттус, Танковский, Цвиренко, Касарес, Фомин, Мурза, Красников.

"Металлист" (второй тайм): Бубенцов – Вернаттус (Демченко, 86), Чидомере, Ралюченко, Дегтярь, Цвиренко, Танковский, Балули, Мурза, Рязанцев, Пейшоту.

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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sidorkovpak (Харьков)
05.02.2022 в 15:56
игра говнище, просто невозможно смотреть. во втором тайме вообще не били по воротам. интересно кто-то считал количество пасов поперек поля. Я конечно понимаю дети - святое, и все мы очень люби своих чад, но парень сильно молод для такой команды, сейчас его захейтят и у него будет психологическая травма, видимо по этой причине отключили на трансляции чат. не понимаю зачем купили касареса, это просто балласт. бразильцы оккупировали лазарет . игра весьма уныла. Кучер УПЛ будет вывозить плохо .
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PlisMarkiz (Немышлянский)
05.02.2022 в 16:28
Ну ты прям серьёзно проанализировал товаруху. А когда по твоему этих пацанов молодых наигрывать? Для этого сборы и нужны, чтоб посмотреть кто уже готов к взрослому футболу, а кто нет... А Кучер, чтоб тебя не огорчить должен был на этот супер принципиальный матч выпустить основу, которая вчера отбегала матч, чтоб они здохли.
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