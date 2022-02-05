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Металлист в экспериментальном составе проиграл узбекскому Металлургу
Подопечные Кучера сыграли с представителем чемпионата Узбекистана
Фото - metalist.ua
Харьковский "Металлист" провел свой третий матч на втором учебно-тренировочном сборе Турции. Украинцы встречались с одиннадцатой командой чемпионата Узбекистана. Для "Металлурга" из города Бекабад это был дебютный матч в нынешнем году.
Игра проходила в Белеке на футбольном поле гостиницы Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA.
Александр Кучер доверил место в составе многим молодым игрокам. С первых минут на поле появились четыре воспитанника Академии футбола "Металлист", в том числе нападающий Егор Красников, которому сегодня исполняется 16 лет.
Экспериментальная защита "Металлиста" провалилась уже в начале встречи. Нападающий "Металлурга" обыграл Ралюченко, но с убойной позиции не попал в створ ворот.
На 17-й минуте украинцы всё-таки доигрались. Кайдалов сбрасывал на Каневцева, но эту передачу перехватил Нурматов, который мастерски перебросил голкипера "Металлиста" – 0:1.
Этот пропущенный мяч не сломал украинский коллектив, и в следующей атаке харьковчане должны были сравнять счет. Защитник "Металлурга" в борьбе с Фоминым сыграл рукой и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый пробивал Мурза, но переиграть голкипера новичок "Металлиста" не смог.
Подопечные Кучера превосходили своего соперника в качестве контроля мяча. Чувствовалось, что гол назревал...
Достиг своего лидер Первой лиги на 27-й минуте. Приятно, что в результативной атаке приняли участие молодые украинцы. Именинник Красников в одно касание отпасовал на Цвиренко, который элегантно пробил в верхний угол ворот – 1:1.
Следует отдать должное игрокам "Металлурга", которые не отсиживались в защите, а при первой возможности пытались обострять. На последней минуте первого тайма эта активная игра принесла свои плоды. После подачи с углового Чидомере на дальней штанге забыл Абдулхакова, который головой отправил мяч в сетку – 1:2.
После перерыва Кучер выпустил шесть новых игроков. К сожалению, украинцам не хватало сыгранности. Вроде и играли неплохо, но были проблемы с решающим пасом. Во второй половине встречи было много борьбы, но мало моментов. На 80-й минуте пришлось вступать в игру Бубенцову, который среагировал на удар игрока "Металлурга". У "Металлиста" даже таких моментов не было.
В итоге, игра завершилась победой представителя чемпионата Узбекистана - 2:1.
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Металлург" (Бекабад, Узбекистан) 1:2
Голы: Цвиренко (27) - Нурматов (17), Абдулхаков (45)
Нереализованый пенальти: Мурза (20)
"Металлист" (стартовый состав): Каневцев, Кайдалов, Ралюченко, Чидомере, Вернаттус, Танковский, Цвиренко, Касарес, Фомин, Мурза, Красников.
"Металлист" (второй тайм): Бубенцов – Вернаттус (Демченко, 86), Чидомере, Ралюченко, Дегтярь, Цвиренко, Танковский, Балули, Мурза, Рязанцев, Пейшоту.
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