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Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба

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Футболист будет вскоре представлен официально

Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба

Фото: EC Vitoria

Новина українською

Бразильский нападающий Давид выложил фото в экипировке "Металлиста" в своем Instagram. Ожидается, что в ближайшее время он официально станет игроком харьковской команды.

По данным СМИ, харьковчане отдали за бразильца 2 миллиона евро и уже подписали долгосрочный контракт.

Ранее Президент клуба Александр Ярославский анонсировал данный переход, заявив, что новичок быстрее Тайсона, а удар его лучше, чем у Жажи.

Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба - изображение 1

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В статье: Витория (Бразилия) Давид Металлист (Харьков)
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