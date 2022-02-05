Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба

Бразильский нападающий Давид выложил фото в экипировке "Металлиста" в своем Instagram. Ожидается, что в ближайшее время он официально станет игроком харьковской команды.

По данным СМИ, харьковчане отдали за бразильца 2 миллиона евро и уже подписали долгосрочный контракт.