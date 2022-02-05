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Будущий игрок Металлиста выложил фото в экипировке клуба
Футболист будет вскоре представлен официально
Фото: EC Vitoria
Бразильский нападающий Давид выложил фото в экипировке "Металлиста" в своем Instagram. Ожидается, что в ближайшее время он официально станет игроком харьковской команды.
По данным СМИ, харьковчане отдали за бразильца 2 миллиона евро и уже подписали долгосрочный контракт.
Ранее Президент клуба Александр Ярославский
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Источник:Инстаграм Давида
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