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Илья Близнюк: С таким составом Полесье должно играть в Премьер-лиге

Первая лига
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Представитель Первой лиги не уступил клубу из высшего дивизиона

Илья Близнюк: С таким составом Полесье должно играть в Премьер-лиге

фото - ФК Полісся

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный футбольный тренер Илья Близнюк прокомментировал первый матч товарищеского турнира Winter Cup, в котором встречались представитель УПЛ и Первой лиги – "Верес" и "Полесье". Победу добыла команда из Житомира со счетом 1:2.

"Этот турнир будет полезным, есть возможность просмотреть, на каком этапе и в каком состоянии находятся команды, увидеть проблемы и до начала весенней части чемпионата внести коррективы. Встречались вроде две команды с разных лиг, но по игре не видно было никакой разницы. В составе житомирян фактически играли футболисты, прошедшие баталии Премьер-лиги.

Начало было за "Вересом", заработали пенальти, повели в счете и владели инициативой до 20-й минуты. Казалось, более опытные по статусу соперники доведут преимущество до логического конца. Но затем по непонятным причинам они сбросили обороты, отдав игру во владение "Полесья", и уже житомиряне навязали сопернику свою игру. Как итог сравняли счет, и в дальнейшем диктовали свои условия.

Команды еще далеки от оптимальных кондиций, играют под нагрузкой, видна разбалансированность в действиях футболистов, присутствовало много брака. Кто быстрее перестраивается, кто меньше фолит и способен моментально организовать атаки, тот и создает больше моментов. По игре "Полесье" ничем не уступало ровенчанам, заслуженно победило, в его виктории ничего нет удивительного. "Верес" выглядел слабее и очень разочаровал невыразительной игрой. Во втором тайме команда Вирта не создала ни одного опасного момента, выглядела уставшей и не свежей.

Великолепный гол со штрафного от Янакова закрепил преимущество "Полесья" как по игре, так и по результату. А выход Усика оказался хорошим медийным ходом. Калитвинцев рискнул против команды Премьер-лиги сыграть в три защитника, но здесь есть и проблема. Не быстрые игроки обороны не успевали, когда против них действовали юркие футболисты соперника. Видно, что эта схема абсолютно не сыграна и не ложится в контексте этих игроков. С такой тактикой очень много пробелов.

Качество игры команд еще предстоит повышать, но для "Полесья" эта победа хороший задел для покорения будущих вершин. С таким составом команда должна играть в Премьер-лиге. До переходных матчей рукой подать".

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В статье: Юрий Калитвинцев Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
05.02.2022 в 16:16
Условно уместно Ингульца Полесье ? Зачем?
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