Александр Севидов: Металлист - это участник Премьер-лиги, осталось выдержать формальности

Известный футбольный тренер Александр Севидов проанализировал матч турнира Winter Cup между харьковским "Металлистом" и одесским "Черноморцем". Напомним, финальный свисток зафиксировал ничью 3:3, в серии пенальти сильнее были харьковчане.

"Футбол получился интересный, но не очень органичный. Что бросается в глаза, так это большое разделение в "Металлисте". Группа атаки очень высокого уровня, поэтому неудивительно, что харьковчане много забивают в Первой лиге. Все футболисты технически оснащены, быстрые, с хорошим ударом. Особенно выделяется Пейшоту, как мы говорим, нападающий от Бога, игрок умеющий поставить финальную точку.

Видно, что идет еще становление команды, ибо переход из атаки в оборону пока до конца не налажен. В обороне действовали со множеством ошибок, позволили создать "Черноморцу" достаточно моментов, а заодно почувствовали, что играли не с командой первой лиги.

Что касается подопечных Григорчука, нельзя сказать, что они находятся в оптимальных кондициях и в хороших взаимопониманиях. Поставить Цитаишвили и Брагару на флангах обороны, это конечно что-то. Вряд ли наставник будет их использовать на этих позициях в чемпионате. А может такой турнир и есть местом для экспериментов. Скорее всего, в следующем матче будет другое сочетание футболистов.

В общем, впечатление от игры осталось положительным. Нельзя сказать, что был открытый футбол, ибо львиная доля мячей была забита со стандартных положений, и не так много было создано моментов с игры. Но в целом футбол, показанный командами, получился неплохого уровня. Уже понятно, "Металлист" - это участник Премьер-лиги, и осталось выдержать формальности. Но подчеркну, в обороне команда допускает много ошибок, и над этим нужно поработать.

"Черноморец", понятное дело, останется в элите, и эти команды через полгода встретятся не на дружеском турнире, а в Премьер-лиге. Мы знаем, Гричорчук исповедует в первую очередь надежность в обороне, с быстрыми контратаками, что одесситы и показали.

Мы увидели равные команды, а послематчевые удары - это рулетка. Была не лучшая игра вратарей, с парадом ошибок. В первом пропущенном мяче ляп Паста, обязан такие удары по центру отбивать или ловить. А на совести Рыбки также первый гол, к тому же привез себе пенальти, опоздал с выходом и срубил нападающего там, где не надо этого было делать".