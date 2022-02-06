Металлист усилил атаку молодым бразильцем

Официальный сайт харьковского "Металлиста" обьявил о подписании бразильского форварда "Витории" Давида да Ора да Консейсао.

22-летний нападающий будет выступать в украинской команде по 33-м номером.

В 2021 году Давид провел за "Виторию" 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.

Сегодня игрок уже провел первую тренировку с "Металлистом" на тренировочных сборов в Турции.