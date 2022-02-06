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Металлист усилил атаку молодым бразильцем
Очередной латиноамериканский трансфер харьковчан
ФК "Металлист" / Автор неизвестен
Официальный сайт харьковского "Металлиста" обьявил о подписании бразильского форварда "Витории" Давида да Ора да Консейсао.
22-летний нападающий будет выступать в украинской команде по 33-м номером.
В 2021 году Давид провел за "Виторию" 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.
Сегодня игрок уже провел первую тренировку с "Металлистом" на тренировочных сборов в Турции.
"Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в "Витории", который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители "Металлиста". Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в "Металлисте" играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в "Металлист". Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.
Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в "Металлисте" играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков. Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей", — так Давид прокомментировал свой переход.
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