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Металлист усилил атаку молодым бразильцем

Первая лига
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(2 голосов)

Очередной латиноамериканский трансфер харьковчан

Металлист усилил атаку молодым бразильцем

ФК "Металлист" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт харьковского "Металлиста" обьявил о подписании бразильского форварда "Витории" Давида да Ора да Консейсао.

22-летний нападающий будет выступать в украинской команде по 33-м номером.

В 2021 году Давид провел за "Виторию" 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.

Сегодня игрок уже провел первую тренировку с "Металлистом" на тренировочных сборов в Турции.

"Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в "Витории", который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители "Металлиста". Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в "Металлисте" играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в "Металлист". Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.

Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в "Металлисте" играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков. Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей", — так Давид прокомментировал свой переход.

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В статье: Витория Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист"

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 20:50
это тот, который "Бей-Беги" (удар жажи, скорость тайсона)? тогда его номер должен быть "бб", а не "зз")))
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beatles (Крижопіль)
06.02.2022 в 20:41
о, новый Девич!! Хороший номер, на счастье!
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