Ослабили конкурента. Металлист вернул голкипера из аренды в Полесье

" Металлист " досрочно вернул из аренды из "Полесья" голкипера Андрея Бубенцова.

На турнире Winter Cup 2022 голкипер уже успел сыграть за харьковчан.

Интересно, что вместе с командой Юрия Калитвинцева 23-летний голкипер провел один сбор в Турции, а в 1-м туре Winter Cup 2022 отыграл за "Полесье" первый тайм против "Вереса" (2:1).

Однако уже на следующий день Бубенцов вернулся в расположение "Металлиста". В житомирской команде осталось три вратаря — Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.

В начале года, когда появился вариант с полугодичной арендой в "Полесье", Бубенцов согласился на переезд в Житомир, надеясь получить игровую практику, которую не имел в осенней части сезона в Харькове.