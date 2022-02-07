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Ослабили конкурента. Металлист вернул голкипера из аренды в Полесье
Андрей Бубенцов вернулся в расположении харьковской команды
polissyafc.com
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На турнире Winter Cup 2022 голкипер уже успел сыграть за харьковчан.
Интересно, что вместе с командой Юрия Калитвинцева 23-летний голкипер провел один сбор в Турции, а в 1-м туре Winter Cup 2022 отыграл за "Полесье" первый тайм против "Вереса" (2:1).
Однако уже на следующий день Бубенцов вернулся в расположение "Металлиста". В житомирской команде осталось три вратаря — Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.
В начале года, когда появился вариант с полугодичной арендой в "Полесье", Бубенцов согласился на переезд в Житомир, надеясь получить игровую практику, которую не имел в осенней части сезона в Харькове.
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