  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ослабили конкурента. Металлист вернул голкипера из аренды в Полесье
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ослабили конкурента. Металлист вернул голкипера из аренды в Полесье

Первая лига
(1 голосов)

Андрей Бубенцов вернулся в расположении харьковской команды

Ослабили конкурента. Металлист вернул голкипера из аренды в Полесье

polissyafc.com

Новина українською

"Металлист" досрочно вернул из аренды из "Полесья" голкипера Андрея Бубенцова.

На турнире Winter Cup 2022 голкипер уже успел сыграть за харьковчан.

Интересно, что вместе с командой Юрия Калитвинцева 23-летний голкипер провел один сбор в Турции, а в 1-м туре Winter Cup 2022 отыграл за "Полесье" первый тайм против "Вереса" (2:1).

Однако уже на следующий день Бубенцов вернулся в расположение "Металлиста". В житомирской команде осталось три вратаря — Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.

В начале года, когда появился вариант с полугодичной арендой в "Полесье", Бубенцов согласился на переезд в Житомир, надеясь получить игровую практику, которую не имел в осенней части сезона в Харькове.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...