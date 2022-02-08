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Металлист - Петролул: смотреть онлайн, видеотрансляция
Сегодня харьковчане играют дважды
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 08.02.2022
"Металлист" 10:30 "Петролул"
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