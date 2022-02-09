Бабич: Кривбасс работает над усовершенствованием инфраструктуры. Сейчас активно строится база

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич подвел итог первой части сезона, поделился впечатлениями от Первой лиги, а также рассказал о кадровой ситуации в команде и инфраструктуре.

- Вы возглавили "Кривбасс" в разгар сезона, когда времени на раскачку не было. Что в первую очередь изменили в команде?

- Сначала было важно, чтобы ребята чувствовали себя раскрепощеннее, выходили на поле и думали только о текущей игре, а не о месте в таблице. Считаю, что с этой задачей тренерский штаб справился.

- Вы довольны первой частью сезона?

- Местом "Кривбасса" в турнирной таблице доволен. Что касается качества игры, то всегда есть к чему стремиться. На каждой тренировке работаем для того, чтобы команда прогрессировала. Усовершенствованием игры занимаемся на сборах.

- Вопрос банальный, но многих болельщиков интересует: почему первую часть сезона "Кривбассу" не удалось пройти так же ровно, как "Металлисту"? Правильно ли называть "Металлист" действительно самым сильным клубом Первой лиги прямо сейчас?

- "Металлист" заслуженно лидирует сейчас. Это хорошая команда с квалифицированными исполнителями в составе. Следует отметить качественных легионеров харьковского клуба. Такие клубы, безусловно, повышают уровень Первой лиги. Чемпионат от этого становится только сильнее.

Что касается нашей команды, то мы будем работать над тем, чтобы весной играть стабильно и добиваться результата в каждом матче.

- В "Мариуполе" и "Черноморце" вы работали больше с молодежью. Сейчас же перед вами стоит конкретная задача. Как работается под давлением?

- Я всегда работаю под давлением обстоятельств и спокойно к этому отношусь. Работа в таких стрессовых ситуациях закаляет характер. Полагаю, что мой тренерский штаб со своей работой справляется.

- Как вам условия и организация в Первой лиге?

- В Первой лиге играют ряд коллективов высокого и среднего уровня. К сожалению, с инфраструктурой есть проблемы. Не так много современных стадионов, и над этим нужно работать руководству клубов.

Отмечу качество газонов на стадионах в Житомире и Тернополе. На мой взгляд, газоны такого качества должны быть во всех клубах Первой лиги. К этому следует стремиться.

- Как вам контраст в работе между УПЛ, где вы работали с "Мариуполем" и "Черноморцем", и Первой лигой?

- Разница чувствуется, но я к этому был готов. В УПЛ команды в своей игре используют разные тактические схемы, а в Первой лиге все же преобладает прагматический футбол, в котором в первую очередь нужно надежно сыграть в защите.

- Какой матч стал для вас самым сложным в осенней части сезона?

- Каждый матч по-своему сложен, но я бы отметил противостояние с тернопольской "Нивой". Для "Кривбасса" это была третья выездная игра. Волновался, что футболистам будет непросто в функциональном и психологическом плане. Однако, мои подопечные с честью прошли это испытание.

- Как оцените первый сбор команды?

- Впечатления остались положительные. Удалось выполнить почти всю работу. С хорошим настроением пошли на небольшие выходные, а уже восьмого февраля отправимся в Турцию, где продолжим подготовку к весенней части сезона.

- В команду вернулись ряд арендованных игроков. Когда вы примете решение относительно их судьбы? Возможно, уже отметили для себя оставшихся футболистов?

- На первом сборе получили всю необходимую информацию об арендованных игроках и на днях примем решение. Всех не сможем взять в Турцию, но есть молодые футболисты, которые нас приятно удивили. Отмечу Евгения Николашина и Ивана Семенихина.

- "Металлист" и "Полесье" активно подписывают новичков. "Кривбасс" в этом плане пока почти молчит. Почему?

- Мы выполняем то, о чем договорились с руководством. Стараемся точечно усилить состав команды. Заключили соглашения с двумя центральными защитниками и сейчас работаем над подписанием контракта с центральным полузащитником. Главное, чтобы игроки не травмировались, тогда все будет хорошо. Возможно, во время следующего сбора в "Кривбасс" еще кто-нибудь из новичков присоединится.

- Как удалось затянуть Хобленко в Первую лигу?

- Думаю, что Алексей нашел свою команду, в которой сможет прогрессировать. В "Кривбассе" он чувствует себя комфортно. Я с ним работал в "Черноморце", хорошо понимаем друг друга. Важную роль играет микроклимат внутри коллектива, а у "Кривбасса" с этим нет проблем.

- Легионеры будут?

- Не смотрим в паспорт игроков. Главное, чтобы это был квалифицированный исполнитель, который усилит нашу команду. Легионер должен быть на голову сильнее украинца.

- Многие из клубов уже провели первые контрольные матчи. Почему "Кривбасс" пока не проводит спарринги?

- У нас еще есть много времени на сборах. За два турецких сбора запланировали провести 13 матчей. На первом подготовительном этапе играли только двусторонки и делали упор на функциональном состоянии футболистов. Все идет согласно графику.

- Какие новости по клубной инфраструктуре? Когда ждать вашего переезда на стадион "Металлург"?

- Руководство клуба работает над усовершенствованием инфраструктуры. Сейчас активно строится база, там в нашем распоряжении есть манеж и новые тренировочные поля. Ожидаем, что к старту второй части сезона на стадионе "Горняк", который тоже активно развивается (чего стоит новое освещение!), появится новая трибуна.

- Очень многие связывают клуб с действующим Президентом Украины. Чувствуется, что клуб так сказать "президентский"?

- Я тренирую команду из родного города Президента Украины. Владимир Зеленский переживает за "Кривбасс", хочет, чтобы клуб достигал высоких результатов. Приятно, что Президент беспокоится делами футбольного клуба. Сделаем все, чтобы вывести "Кривбасс" на новый уровень.