  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бабич: Понимаем, что Кривбассу нужно искать игроков с прицелом на УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: Понимаем, что Кривбассу нужно искать игроков с прицелом на УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о работе на трансферном рынке

Бабич: Понимаем, что Кривбассу нужно искать игроков с прицелом на УПЛ

Фото: facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич высказался о зимней трансферной кампании криворожского клуба.

"Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ.

Возможно, поближе к официальным матчам еще кого-то подпишем. Работаем, ищем.

Считаю, что любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка", - сказал Бабич.

Напомним, что первую часть сезона криворожский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Party555 (Днепр)
08.02.2022 в 18:24
Кидалы. Выигрыш не отдают
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.02.2022 в 19:33
Короче, денег нет, но мы крепимся.
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
08.02.2022 в 17:56
Юзик в помощь Зебассу
Ответить
0
-1
KadimXa (Харьков)
08.02.2022 в 18:03
Не завидуй
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...