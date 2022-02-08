Бабич: Понимаем, что Кривбассу нужно искать игроков с прицелом на УПЛ

Главный тренер " Кривбасса " Александр Бабич высказался о зимней трансферной кампании криворожского клуба.

"Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ.

Возможно, поближе к официальным матчам еще кого-то подпишем. Работаем, ищем.

Считаю, что любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка", - сказал Бабич.