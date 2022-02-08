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Бабич: Понимаем, что Кривбассу нужно искать игроков с прицелом на УПЛ
Тренер рассказал о работе на трансферном рынке
Фото: facebook.com/fckryvbas
Главный тренер "
"Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ.
Возможно, поближе к официальным матчам еще кого-то подпишем. Работаем, ищем.
Считаю, что любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка", - сказал Бабич.
Напомним, что первую часть сезона криворожский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.
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