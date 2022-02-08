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Фомин: Моё удаление в спарринге? Все по делу
Металлист в спарринге не смог обыграть румынский Петролул
metalist.ua
Нападающий "Металлиста" Руслан Фомин прокомментировал
"Главное - играть, а на какой позиции - определяет тренер. Мы с ним переговорили перед игрой. Нужно было закрыть позицию правого защитника. Главное - играть, а на какой позиции - не важно.
Когда-то с "Шахтером" был на сборах в Турции и Луческу выпустил меня левым защитником. Когда попадаются крайние быстрые защитники - бывает сложно.
Моё удаление? Все по делу", — подытожил Фомин.
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