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Кучер: Вроде Верес два забил, а победил Металлист
Тренер не отрицает, что в моменте с первым голом харьковчанам повезло
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал
"Вроде "Верес" два забил, а победил "Металлист". Бывает и такое в футболе - есть такие курьезы. Сегодня он был в нашу пользу.
В первом тайме владели преимуществом и создавали моменты, но не было ударов и завершения. В перерыве сказали, что надо добавить агрессии впереди. Пошли вперед и попали в плен - пропустили. Но чудо и ветер нам помогли - задул мяч в ворота.
Мне понравилось, что ребята не остановились и бежали вперед, хотели забить мяч. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Они выбегали в контратаки и тоже могли нам забивать", — сказал Кучер.
Автогол "Вереса":
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