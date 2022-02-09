Кучер: Вроде Верес два забил, а победил Металлист

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над "Вересом" (2:1) в матче Winter Cup 2022.

"Вроде "Верес" два забил, а победил "Металлист". Бывает и такое в футболе - есть такие курьезы. Сегодня он был в нашу пользу.

В первом тайме владели преимуществом и создавали моменты, но не было ударов и завершения. В перерыве сказали, что надо добавить агрессии впереди. Пошли вперед и попали в плен - пропустили. Но чудо и ветер нам помогли - задул мяч в ворота.

Мне понравилось, что ребята не остановились и бежали вперед, хотели забить мяч. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Они выбегали в контратаки и тоже могли нам забивать", — сказал Кучер.