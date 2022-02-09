Артем Гагарин: В детстве Зеленский занимался тяжелой атлетикой, ходил на матчи Кривбасса

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о любви президента Украины Владимира Зеленского к спорту в целом и криворожскому клубу в частности.

– Вы друзья с президентом. Откуда у Зеленского такая любовь и внимание к спорту?

– Он всегда был спортивным. В детстве занимался тяжелой атлетикой. У него была своя программа "Зе-кубики". А в турах мы всегда смотрели матчи и переживали за наших. Так что со спортом он дружит и выглядит хорошо и спортивно.

– Президент регулярно пишет о спорте в своих соцсетях и упоминал даже в новогоднем обращении. Это его желание или идея спичрайтеров и медиа-команды?

– Он же президент нашей страны и он обсуждает все те вещи, которые интересны людям. Он реагирует, когда что-то происходит – победы сборной, медали наших олимпийцев. Если это победы украинских спортсменов, то, наверное, он должен реагировать, как президент.

Когда другие наши президенты писали что-то спортивное, то это выглядело чуть-чуть не естественно. Даже когда он сидит и смотрит футбол в пабе, это смотрится органичнее, чем любой другой президент, который случайно выйдет на спортивную площадь и посмотрит с людьми условный матч Украина – Швеция. Как говорил Станиславский: "Не верю". А ему верю.

– Какая любимая команда у президента?

– Когда-то мы смотрели финал "Реал" – "Ювентус". В том матче он болел за Мадрид. А я вообще не знал тогда, кого поддерживать – ненавижу, что "Реал", что "Ювентус".

Это лучше у него спрашивать.

– Я думала, что ответ будет "Кривбасс".

– Президент клуба отвечал на этот вопрос. Да, Зеленский в детстве ходил на матчи "Кривбасса" на этот стадион. Это же команда родного города. Понятное дело, что болеть он будет за "Кривбасс". Главное, чтобы было за кого болеть. До 2020 года такой возможности не было.

Будем ждать его на матчах и на открытии стадиона. Как и всех, независимо президент это или просто болельщик. Мы стараемся делать все для комфорта фанатов.