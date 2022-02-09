Вице-президент Кривбасса Гагарин: Даже примерно не могу сказать, какой бюджет у клуба

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал, вернее не смог рассказать о бюджете криворожского клуба.

"Какой бюджет у "Кривбасса"? Вообще не секрет – я не знаю. Стараюсь отбрасывать цифры и даже примерно не могу сказать, какой бюджет у клуба.

Опять же, что мы имеем в виду, когда говорим о бюджете? Есть команда "Кривбасс", которая играет в первой лиге, и претендует попасть в высшую лигу. Есть другие команды – U-19, академия, женская команда. Нельзя высчитать отдельный бюджет на женскую и мужскую команды. Многие вещи связаны. Например, когда строится поле, то оно не для одной команды, а для всей системы.

Высчитать бюджет для отдельной команды невозможно. Если в целом говорить о бюджете клуба, то сейчас там серьезно. Только за последний год построены два полноразмерных, натуральных поля для нашей академии. Одно с освещением, а второе – без. У нас доведен до ума крытый манеж. Сейчас начинаем делать реконструкцию админздания школы, строительство базы, где будут проживать футболисты основной команды, U-19. Там будут спортзалы, бассейны и весь комплекс, где они будут жить. Сейчас что-то из этого уже строится, а что-то в проектировке", - сказал Гагарин.