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Вице-президент Кривбасса Гагарин: Даже примерно не могу сказать, какой бюджет у клуба

Первая лига
(1 голосов)

Бюджет есть, но какой

Вице-президент Кривбасса Гагарин: Даже примерно не могу сказать, какой бюджет у клуба

facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, вернее не смог рассказать о бюджете криворожского клуба.

"Какой бюджет у "Кривбасса"? Вообще не секрет – я не знаю. Стараюсь отбрасывать цифры и даже примерно не могу сказать, какой бюджет у клуба.

Опять же, что мы имеем в виду, когда говорим о бюджете? Есть команда "Кривбасс", которая играет в первой лиге, и претендует попасть в высшую лигу. Есть другие команды – U-19, академия, женская команда. Нельзя высчитать отдельный бюджет на женскую и мужскую команды. Многие вещи связаны. Например, когда строится поле, то оно не для одной команды, а для всей системы.

Высчитать бюджет для отдельной команды невозможно. Если в целом говорить о бюджете клуба, то сейчас там серьезно. Только за последний год построены два полноразмерных, натуральных поля для нашей академии. Одно с освещением, а второе – без. У нас доведен до ума крытый манеж. Сейчас начинаем делать реконструкцию админздания школы, строительство базы, где будут проживать футболисты основной команды, U-19. Там будут спортзалы, бассейны и весь комплекс, где они будут жить. Сейчас что-то из этого уже строится, а что-то в проектировке", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
09.02.2022 в 21:03
Действительно, нах.ер нужно вице-президенту клуба забивать голову такими глупостями
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
09.02.2022 в 21:02
Полупокер в полукедах)
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.02.2022 в 20:56
Смешно.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
09.02.2022 в 20:55
Кривбасс команда уровня ЛЧ
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0
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