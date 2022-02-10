Украинская правда: Кортеж Александра Ярославского сбил насмерть человека

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает "Украинская правда".

В комментарии источнику об этом сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник:

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018".

По словам Баранник, такие номера принадлежат передней машине кортежа президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского. "Украинская правда" также отмечает, что Ярославский часто сам водит машину. В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового.

Также стоит отметить, что сам Александр Ярославский пока что не давал никаких комментариев.