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Горяинов: Если Рыкун с 30+ кило выкатится на поле, то будет сложновато
Экс-голкипер Металлиста примет участие в матче звезд
Экс-голкипер "
— Александр, вы получили приглашение на All-Star Game?
— А как же! Буду. Когда прочитал новость об этом матче, то сразу вспомнил те прекрасные времена. Александр Владиленович и Евгений Красников молодцы, что придумали идею с таким матчем.
— Скучаете по игровым годам?
— Моментами. Когда вспоминаю, то скучаю, конечно.
— Давно перчатки надевали?
— Давно. Линке меня приглашал за ветеранов поиграть. Свой прощальный матч я уже давненько провел, в 2018 году. Наверное, в прошлом году два раза становился в ворота.
— Команда "Звезд" сможет на равных сыграть с этим "Металлистом"?
— Смотря кто в какой форме прибудет. Если приедет Жажа с 20+ кило да Александр Валерьевич Рыкун с 30+ выкатится на поле, то будет сложновато. Это хорошо, что вы заранее предупредили, почти за полгода. Есть время привести себя в порядок, может, кто-то хоть пробежится. Знаю, что украинские ребята держат себя в неплохой форме — Красноперов, Березовчук. Шелаев и в 70, наверное, выйдет и не потеряется.
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