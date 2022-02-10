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Горяинов: Если Рыкун с 30+ кило выкатится на поле, то будет сложновато

Первая лига
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Экс-голкипер Металлиста примет участие в матче звезд

Горяинов: Если Рыкун с 30+ кило выкатится на поле, то будет сложновато

Новина українською

Экс-голкипер "Металлиста", Александр Горяинов рассказал о том, что 28 мая он сыграет в матче бывших звезд харьковчан против нынешней команды.

— Александр, вы получили приглашение на All-Star Game?

— А как же! Буду. Когда прочитал новость об этом матче, то сразу вспомнил те прекрасные времена. Александр Владиленович и Евгений Красников молодцы, что придумали идею с таким матчем.

— Скучаете по игровым годам?

— Моментами. Когда вспоминаю, то скучаю, конечно.

— Давно перчатки надевали?

— Давно. Линке меня приглашал за ветеранов поиграть. Свой прощальный матч я уже давненько провел, в 2018 году. Наверное, в прошлом году два раза становился в ворота.

— Команда "Звезд" сможет на равных сыграть с этим "Металлистом"?

— Смотря кто в какой форме прибудет. Если приедет Жажа с 20+ кило да Александр Валерьевич Рыкун с 30+ выкатится на поле, то будет сложновато. Это хорошо, что вы заранее предупредили, почти за полгода. Есть время привести себя в порядок, может, кто-то хоть пробежится. Знаю, что украинские ребята держат себя в неплохой форме — Красноперов, Березовчук. Шелаев и в 70, наверное, выйдет и не потеряется.

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В статье: Александр Горяинов Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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