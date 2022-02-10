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Источник: Жертву ДТП переехали дважды. Ярославский был на месте происшествия

Первая лига
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(3 голосов)

Смертельное ДТП обрастает новыми подробностями

Источник: Жертву ДТП переехали дважды. Ярославский был на месте происшествия

pravda.com.ua

Новина українською

Жертву ДТП с участием кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского переехали дважды.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Также сообщается, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" - до и после ДТП.

Кроме этого, источник утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время находился ли он за рулем - покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

По данным двух источников УП, мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Кроме этого, журналист Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.

Читайте такжеЗаявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей
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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (53)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.02.2022 в 23:09
Всє равно Рафік ні в чьом нє вінават!!!!
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.02.2022 в 22:57
Цей поц дав інтерв’ю де сказав, що він спав дома і не Нострадамус щоб знати хто збив чоловіка. Якось тональність на контрасті з його дешевим піаром помінялась. Не відомо винуватий він в ДТП чи ні , але виразити співчуття сім’ї загиблого це найменше що він міг зробити. А тепер доводиться терміново летіти в Лондон або до Димінського в Швейцарію.
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+1
0
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andrei.vinn (харьков)
10.02.2022 в 22:50
Сколько желающих посадить Ярославского и утопить Металлист.
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 23:00
У вас, ребят с эмблемкой МХ, реально шиза на почве "утопить металист". Причем здесь вообще Металист? Авто Ярика попало в дтп, на следующий день он быстренько свинил из страны. По меньшей мере это странно. И, не поверишь, МХ тут вообще и близко не валялся.
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.02.2022 в 23:03
В Харкові вистачає адекватних людей. Тут працюють пацани щоб відмити господаря
0
0
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 23:05
Может. Просто это уже на какое-то помешательство похоже, везде про "убить металист". Тот мх кроме Харькова никому не интересен, но пафоса как я не знаю.
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.02.2022 в 23:00
У нас дуже багато бажаючих щоб в країні працював закон і перед ним були всі рівні. В тому числі такі як Димінський, Трухін і Ярославський.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.02.2022 в 23:03
Так варто починати фактів... Проте чи були б ви таким впевненим, якщо постраждав хтось зі знайомих?
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0
0
GRaFkiyv (Фриско)
10.02.2022 в 22:43
...бизнесмен экстренно вылетел чартерным рейсом из Харькова в Лондон...
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
10.02.2022 в 22:35
Если Ярик сядет , то таки да мы живем в другой стране после Майдана, если нет, то всё зря.
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+3
-1
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Виталий1981 (Україна)
10.02.2022 в 22:36
Вот и посмотрим...
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 22:36
Как ты можешь требовать посадки Ярика если его вина еще не установлена? Зачем этот балаган? Для начала он должен явиться на допрос.
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0
-3
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 22:56
Країна після Майдану закінчилася в 2019 році, і з нею закінчилася епоха бідності, епоха кумівства, і настав закон один для всіх. Принаймні офіційно від цього досі ніхто не відмовився.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2022 в 23:04
каждый из вас - президент (с)
0
0
KadimXa (Харьков)
10.02.2022 в 22:23
А вас оленей не смущает,что причастность Ярославского пишет только один продажный журналист Ткач и издание Украинская правда, которая принадлежит олигарху Фиоле?
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0
-12
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 22:31
Ясно-понятно. Все продажные, оклеветали честных людей. PS: ты знаешь что на самом деле произошло? Или привентивно решил лупануть правду-матку?
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+6
0
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 23:01
Обозрєватєль належить Бродському, і він згадує своє звернення до МВС з пропозицією тимчасово позбавити Ярославського водійських прав за грубе порушення правил дорожнього руху ще в 2012 році. І це правда на 100%.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 22:21
На самом деле в Украине многие хотели чтобы был футбол на должно уровне, и он молодец что финансирует клуб. Но так поступать нельзя и за деяния нужно нести ответственность . последнее время Ярик начаал слетать с катушек . это было видно по нему. пафосные интервью на камеру, ролик где он под градусом орет "Металлист форева" и лезет в реку полоскаться. Все оно к тому шло, человек потерял тормоза. Жаль, что мы потеряем в футболе и Металлист не вернется уже со второй попытки на уровень гранда.
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+5
0
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Виталий1981 (Україна)
10.02.2022 в 22:14
Зума кота подфутболил - и имеет проблем выше крыши, Ярославский. человека сбил - и ...........
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 22:16
он спал.
Ответить
+1
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
10.02.2022 в 22:18
...за рулём...
+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
10.02.2022 в 21:50
Кто же его посадит, он же..."памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не проростёт народная тропа"... А если серьёзно, то когда-то бывший мэр Киева Омельченко сбил на смерть человека и не сел. Погибший пешеход "сам нарушил и переходил дорогу в неположенном месте". Плюс родственникам компенсировали все моральные убытки и те претензий не имели. Занавес. Уверен так будет и в этом случае.
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+5
0
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 21:58
Уточнення: стежка не може "проростати", бо вона - не насіння. В оригіналі у великого африканського поета стежка "не заросте".
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
10.02.2022 в 22:01
Як би було не прикро, але швидше за все, так воно й буде. Якщо родичам щось компенсують, - вже добре. Можуть просто залякати.
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+1
0
balamyt (Boston)
10.02.2022 в 21:43
Не знаю кто точно сбил пострадавшего на трассе , Но это точно было сопровождение Ярика ..Человек это не животное ..и ха ДТП нужно ответить по Закону..(.Если это был сам Ярик или кто-то из его окружения )...Нужно было оказать человеку помощ и самому явится с повинной ..а не искать подставного...В любом случае это трагедия и для Ярика и для семьи пострадавшего...Что будит с его детищем..Металлом ..никто теперь не знает.. А все начиналось весело...Теперь Ярику будит не до футбола..
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+6
0
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walcom (Киев)
10.02.2022 в 21:46
как сделал это Костя Меладзе и рассчитался с родственниками.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
10.02.2022 в 21:40
А номерок таки прое*али, красавцы. Но Ярик однозначно не сядет, откупится. Но переехать человека дважды и бросить умирать может только гниль. Так что гнилой человек этот Ярославский.
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+11
-1
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Romerik (YNWA)
10.02.2022 в 21:38
Или это тупо заказуха мочить Ярика, или он реально там был. Но в любом случае думаю что он не сядет
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 22:01
Ты посмотри ролик где он под градусом выходил из бани на улицу и кричал "Металлист форева" как быдлан и говорил снимай, залезая в воду. После увиденного могут быть сомнения что он не может ездить на рулем пьяный, если не стесняется такое выкладывать в инет?
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+2
-1
avatar
zloyded (Киев)
10.02.2022 в 22:07
Довго думав ексПЕРД? Вже всіх дістали ваші Ярико-Ахмєти!!!
Ответить
0
-3
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Romerik (YNWA)
10.02.2022 в 22:17
Ты мне? Я каким боком к ним? А Сурик твой не задолбал так же как они? Или ты думаешь он сядет? Готовь поспорить что нет..
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.02.2022 в 21:31
В корумпированной Украине Ярославский окупится даже если это он дважды переехал жертву...
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+10
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.02.2022 в 21:50
Так там и платить некому, так как все свои на должностях),максимум пожертвование родственникам погибшего и то обставят как помощь компании...
Ответить
+4
0
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 21:29
А Ефремова посадили...
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 21:32
А треба було по-тихому замочити
Ответить
+3
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.02.2022 в 22:41
Ефремов попал на все камеры которые только можно, а так в рашке тоже никого из «блатных» не сажают, там коррупция на таком же высоком уровне
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
10.02.2022 в 21:27
Ось і приплив Метал.. Чи буде з в'язниці керувати клубом?
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
10.02.2022 в 21:30
Кто же его посадит, он же...
Ответить
+3
-2
sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 21:49
Юзик відіжмє...
Ответить
+1
0
Alex-696 (Немирів)
10.02.2022 в 21:24
Димінський-2?
Ответить
+8
0
sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 21:45
У Дима інша ситуація була..
Ответить
0
-2
royalstas (Вінниця)
10.02.2022 в 21:16
Я думаю навіть якщо це був сам Ярославський він накине лям тому хто це візьме на себе і хтось обовязково знайдеться)
Ответить
+8
0
dakotat
10.02.2022 в 21:37
Я бы согласился даже тысяч за 500
Ответить
0
-4
sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 21:47
Барселох за 1250 євро згоден будє
+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 21:49
Почитайте на "Обозрєватєлє" матеріал. Там написано, що в крутих прийнято скидати свою провину на найманих працівників, і це часто обговорюється, як одна з умов найму на роботу. Воно виглядає дивно: в тебе водіїв та охоронців - цілий кортеж. То нащо тобі за кермо сідати, та ще й нетверезим? Ну, мабуть деякі олігархи так розслабляються. Бродський, звісно, те ще трепло, і довіри до нього нема, але ця історія дійсно тягнеться ще з 2012 року, коли поляки зняли фільм про Ярославського (мабуть у звязку зі спільним Євро) і там Владіленич возив знімальну групу, сидячі за кермом, і хизувався: "Он бачиш: зараз їдемо 120 (населеним пунктом). ДАІ? Та вони мене не зупиняють..." І це точно не вигадки Бродського, бо зафіксовано на відео.
Ответить
+5
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.02.2022 в 22:08
Да, была такая передачка, помню. Тогда еще понял, что из себя представляет этот местный царёк.
+2
0
avatar
zloyded (Киев)
10.02.2022 в 22:08
Вже знайшовся! "працюють" люди - це Україна...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2022 в 23:03
"нашёлся", но в это время был в другом месте
0
0
KadimXa (Харьков)
10.02.2022 в 21:16
Какой-то словесный понос. За сутки и камеры просмотрели и на кануне с с Ярославским говорили и как-то без экспертизы установили,что два раза переехали.... Чешская правда по ходу против Ярика решила работать
Ответить
0
-13
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zloyded (Киев)
10.02.2022 в 22:09
Адвокатів повилазило...
Ответить
+2
0
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 21:12
Видно тот, кто набирал этот текст тоже был не особо трезв: "Кроме этого, журналист Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП и был в нетрезвом состоянии."
Ответить
+2
-10
ZSTV1223 (Черкаси)
10.02.2022 в 21:24
Так хто ж був в нетрезвом состоянии ? Ярославський, журналіст чи собєсєднік ?
Ответить
+2
-7
avatar
ascent (Луксор)
10.02.2022 в 21:28
Вот и я не пойму...
+1
-6


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