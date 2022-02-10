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Источник: Жертву ДТП переехали дважды. Ярославский был на месте происшествия
Смертельное ДТП обрастает новыми подробностями
pravda.com.ua
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Также сообщается, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" - до и после ДТП.
Кроме этого, источник утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время находился ли он за рулем - покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.
По данным двух источников УП, мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.
Кроме этого, журналист Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.
По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.
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