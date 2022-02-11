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Полиция пришла с обыском к месту жительства Ярославского – ФОТО

Первая лига
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Правоохранительные органы расследуют смертельное ДТП с участием кортежа президента Металлиста

Полиция пришла с обыском к месту жительства Ярославского – ФОТО

фото - Національна поліція

Новина українською

Управление Национальной полиции сообщило о проведении следственных действий «в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, которое заявило полиции о своей причастности к ДТП», произошедшему 9 февраля на автодороге Киев-Харьков- Довжанский.

Как видно из опубликованных фото, обыски прошли в гостинице Kharkiv Palace, принадлежащей президенту "Металлиста" Александру Ярославскому.

"Целью обыска является изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия", - говорится в официальном сообщении.

Полиция пришла с обыском к месту жительства Ярославского – ФОТО - изображение 1

Ранее, как известно, следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

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В статье: Александр Ярославский ДТП Металлист (Харьков)
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Комментарии (25)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.02.2022 в 13:26
Ех, Рафік,Рафік...От якби ти не з'їбався в Лондон, то був би ні в чьом нє вінават..А так поступив як скунс, злякався, що напердів та й втік
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0
0
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zlоyded (Киев)
11.02.2022 в 13:15
А ви казали Суркіс поганий! Критикували за зв'язок з Медведчуком! А Медведчук, як і Путін, не такий вже однозначний персонаж, тому стуліть писки і дивіться на свого ярика!
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0
-1
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Печник (Бабаи Харьковская об)
11.02.2022 в 13:02
Слишком стремительно развиваются события... Когда у нас такое вообще было?! ВСЯ эта история очень дурно пахнет
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 13:11
А як мають розвиватися події? Якась місцева газета мала б через пару днів повідомити, що збили чоловіка і поліція ніяк не може встановити кому належить номерний знак? Так мало бути?
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+2
0
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Печник (Бабаи Харьковская об)
11.02.2022 в 13:18
Я не против, но на примере Трухина в Киеве в тот же день уволили начальника полиции? Может анализы какие сданы экспертизы обыски...
0
-1
Indiana Jones (Харьков)
11.02.2022 в 12:47
А между тем Юрий Бутусов из Цензора написал интересный пост. По его словам погибший имел 3 ходки и последний раз вышел 31 декабря 2021 года. Поэтому версию с подставой тоже не исключаю
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+1
-2
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Spokoyno (Київ)
11.02.2022 в 12:51
Ви на таку підставу погодилися Так влада проводить операцію "Врятувати рядового Района" тобто відмазати не рядового Тру... Проте чи варто вбивць покривати?
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2022 в 12:53
а это уже многое меняет и объясняет...
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:55
Ну яка підстава? Кинути людину під авто? Ок, це теоретично можна зробити. Але ж справа не в цьому. Винний Ярик в першу чергу у тому, що покинув місце ДТП. За це його і називатимуть нелюдом і скотом останнім. Людей часто збивають. Різні водії це роблять. В нашій країні прийнято навіть відмазувати таких людей, особливо коли пішохід сам виліз якось біса на дорогу. Але збити і поїхати далі - це вже не є нормою, і це не підставити аж ніяк.
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
11.02.2022 в 13:00
Странно что это не был какой-нибудь игрок глубокого запаса Динамо или Шахтёра, можно было бы потом использовать как аргумент против выхода Металлиста в ЛЧ :)
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0
-1
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vadooo (Слатино)
11.02.2022 в 12:45
Все как-то мутно.
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+2
-1
sergejsmelanec057 (одесса)
11.02.2022 в 12:41
Тварь он.Пусть сидит.
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+2
-2
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:30
Збити людину на смерть і поїхати далі - абсолютне скотство. Все могло бути по-іншому, якби Яросласький чесно про все розповів і полетів би не до своїх родичів, а родичів вбитого. Виглядав би людиною. Тим більше, що вина в таких ДТП в основному на пішоходах - ніхто б його не засуджував би. Однаково сказали б що за кермом був інший чоловік, а не він сам. Зовсім з головою не дружать такі персонажі.
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+7
0
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hardcorepwnz (Украина)
11.02.2022 в 12:53
Ну насчет того, что вина на пешеходах, этого очень хочется водителям, но на деле, это не так. Если экспертиза выясняет, что водитель имел отличную видимость и возможность остановиться, но ехал с превышением или просто не заметил пешехода, это уголовка водителю 100%. Даже если какой-то пьяный перед твоей машиной из-за угла упадет и ты его собьешь, будешь виноват, потому что в ПДД сказано, что ехать нужно с такой скоростью, чтобы иметь возможность реагировать на ситуацию и останавливаться при необходимости. Но тут конечно это все и не требуется, потому что человека переехали и свалили. Если конечно это не подстава.
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:57
Я мав на увазі моральна вина, а не юридична. Відповідав би по закону все одно хтось інший.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2022 в 12:25
Який же непотріб цей Ярославський! Вбив чоловіка, й втік до Лондона. Ще й підставив якусь людину, щоби взяла на себе. Мабуть за "маленьку" винагороду.
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+7
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
11.02.2022 в 12:20
азартно зеленые взялись за Ярика, такой шанс заглушить ДТП с Трухиным) какого черта тот бедолага делал на дороге ночью? какого было не остановиться и не сообщить о ДТП, попутно уговорив кого-то из свиты "сесть за руль"? похоже Ярик реально дохрена выпил в тот вечер
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+5
-5
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Spokoyno (Київ)
11.02.2022 в 11:54
ШО ТО БУЛО Дійсно намагання встановити істину чи інформаційний галас, щоб відволікти від справи Тру... Щоб хто не писав, але швидке "найнятя цап-відбувайло" та міттеве зникнення з країни Я... саме на нього і вказує.
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+8
0
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:32
Тут зійшлося - і зеленим вигідно, і Ярославський повів себе як нелюд.
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+1
-1
Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 11:35
Значит машин было минимум 2? Тогда какова вероятность, что в первой машине кортежа (да ещё и за рулём!) был именно Ярославский?! Он что, "расчищал дорогу" своему сопровождению?!
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+2
-11
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ascent (Луксор)
11.02.2022 в 11:39
Ощущения не те, когда едешь вторым, а он всегда хотел рулить сам и быть первым...
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+5
-3
Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 11:53
Хз, может и так, но вряд ли его СБ допустила бы это... Впрочем, пусть расследуют.
0
-3
avatar
walcom (Киев)
11.02.2022 в 12:08
тут дело не в руле, даже был на заднем сидении и как скотина поехало дальше. Он же командир?
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+7
0
Alle Garage (Харьков)
11.02.2022 в 11:31
"Как видно из опубликованных фото, обыски произошли в гостинице Харьков-пелас". Странно, а на фото холл старой гостиницы Харьков, которая располагается через дорогу напротив Х-П.
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+2
-2
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ascent (Луксор)
11.02.2022 в 11:41
Главное отчитаться о проведенном обыске. И так понятно, что ничего не найдут ни на камерах ни на регистраторах, которые как на зло поломались за день до этого...
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+1
-3


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