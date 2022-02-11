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Полиция пришла с обыском к месту жительства Ярославского – ФОТО
Правоохранительные органы расследуют смертельное ДТП с участием кортежа президента Металлиста
фото - Національна поліція
Управление Национальной полиции сообщило о проведении следственных действий «в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, которое заявило полиции о своей причастности к ДТП», произошедшему 9 февраля на автодороге Киев-Харьков- Довжанский.
Как видно из опубликованных фото, обыски прошли в гостинице Kharkiv Palace, принадлежащей президенту "Металлиста" Александру Ярославскому.
"Целью обыска является изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия", - говорится в официальном сообщении.
Ранее, как известно, следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.
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