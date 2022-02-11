  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Первая лига
(2 голосов)

За дело взялись серьезно

ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

UA-Футбол
Новина українською

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем президента "Металлиста" Александра Ярославского. Об этом сказано на сайте ГБР.

Читайте такжеМинистр внутренних дел Украины: Дело по ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ). Директор ГБР Алексей Сухачев дал свой комментарий.

"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления.

Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы, и настоящие виновники будут привлечены к ответственности”, - цитирует слова Сухачева сайт ГБР.

Напомним, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела.

Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГБР

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:46
Напевне, чувак вже й з Лондона злиняв. Якщо зелені захочуть, то з Англії Ярика точно дістануть - є відповідні можливості і прекрасні стосунки з бритами. То якраз хороша можливість показати світу, наскільки принциповий і чесний наш найвеличніший клоун. Посадити чужого - ноу проблем. Але до цього ще ой як довго.
Ответить
+1
-1
alktus (Хмельницкий)
11.02.2022 в 12:26
Думаю МКГ всё. Ярику сейчас не до футбола будет.
Ответить
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 12:49
Мені навіть шкода фанатів Металіста. Казка може швидко скінчитися. Співчуваю харків'янам. Не дивлячись навіть на те, як вони звикли ставитися до фанатів з заходу України.
Ответить
+2
0
avatar
vadooo (Слатино)
11.02.2022 в 13:15
А разве было плохое отношение к коллегам из западной Украины? А город Днепр - это запад ?
0
0
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 13:21
vadooo (Слатино) недавно Верес грав з Металістом. Начитався я в чаті про Рівне. Та це дрібниці. Маю надію, що Ярик в бігах передасть комусь клуб і він не зникне. Не хочеться втрачати Металіст.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...