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ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского
За дело взялись серьезно
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем президента "Металлиста" Александра Ярославского. Об этом сказано на сайте ГБР.
Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ). Директор ГБР Алексей Сухачев дал свой комментарий.
"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления.
Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы, и настоящие виновники будут привлечены к ответственности”, - цитирует слова Сухачева сайт ГБР.
Напомним, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела.
Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.
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