Металлист благодаря голу с пенальти обыграл Акжайык

В первом из двух пятничных матчей "Металлист" встречался с казахстанским "Акжайыком" из Уральска.

Встреча проходила в городке Сирек на поле Limak Arcadia Atlantis Football Center. Отметим, что главным тренером "Акжайыка" работает украинский специалист Владимир Мазяр, известный по работе с каменской "Сталью" и ровенским "Вересом".

Уже на четвертой минуте встречи защитник "Акжайика" сбил Руслана Фомина и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Алекс Чидомере – 1:0. Алекс на сборах забил три из трёх пенальти.

Больше в первом тайме не было моментов, на которые следовало бы обратить внимание. Команды играли медленно, с продвижением мяча в заключительную треть поля были ощутимые проблемы.

Александр Рыбка в конце тайма откровенно загрустил и едва не создал сам себе проблемы, когда выбросил мяч прямо в спину игроку соперника. Но, футболист "Акжайика" в ситуации не сориентировался.

На второй тайм "Металлист" вышел без изменений в составе. Сразу после перерыва подопечные Владимира Мазяра могли забивать, но игрок "Акжайика" не смог замкнуть прострел с фланга. После активного старта казахов игра снова выровнялась. Много борьбы и очень мало конструктива. По такому сценарию прошел и второй тайм.

На заключительные полчаса тренерский штаб "Металлиста" выпустил молодых игроков. но чем-то особенным они не запомнились. Футболисты "Акжайика" имели создали несколько моментов, но пробить хотя бы в створ ворот им не удалось.

В итоге, матч завершился минимальной победой "Металлиста" - 1:0.

"Металлист" (Украина) - "Акжайык" (Казахстан) 1:0

Голы: Чидомере (5, пен)

"Металлист" : Рыбка, Траоре (Дегтяр, 61), Ралюченко, Мизюк, Танчик (Романюк, 21), Чидомере (Цвиренко, 52), Демченко, Подлепенец (Кайдалов, 61), Фомин (к), Рязанцев (Синчук, 620, Мурза (Шамич, 61)