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Металлист близок к подписанию экс-игрока сборной Парагвая – СМИ

Первая лига
(2 голосов)

Шестой легионер за зиму

Металлист близок к подписанию экс-игрока сборной Парагвая – СМИ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный журналист Сезар Луис Мерло сообщает, что бывший игрок сборной Парагвая Хорхе Рохас прибыл в Украину, где должен пройти медосмотр и подписать контракт с харьковским "Металлистом".

Ожидается, что сделка будет рассчитана до конца сезона с возможностью ее пролонгации.

Хорхе Рохас находится в статусе свободного агента. В 2013 он переехал в Португалию, где выступал за дубль "Бенфики", но пробиться в первую лиссабонскую команду не смог. Выступал в чемпионатах Аргентины ("Химнасия"), Мексики ("Тихуана" и "Керетаро"), а также родного Парагвая ("Серро Портеньо", Олимпия). Его последним клубом был "Соль де Америка".

С 2012-го по 2017-й выступал за национальную сборную Парагвая. Рохас принял участие в 16 матчах и отметился одним забитым голом.

Напомним, что этой зимой "Металлист" подписал бразильцев Паулиньо и Дэвида, эквадорца Хуана Касареса, аргентинца Жеронимо Поблете и сенегальца Бубакара Траоре.

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В статье: трансферы Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.02.2022 в 16:32
Что они с этими всеми латиносами делать будут?
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
11.02.2022 в 15:59
Это уже перебор
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0
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
11.02.2022 в 15:58
.
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0
-1


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