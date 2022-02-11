Металлист близок к подписанию экс-игрока сборной Парагвая – СМИ

Известный журналист Сезар Луис Мерло сообщает, что бывший игрок сборной Парагвая Хорхе Рохас прибыл в Украину, где должен пройти медосмотр и подписать контракт с харьковским "Металлистом".

Ожидается, что сделка будет рассчитана до конца сезона с возможностью ее пролонгации.

Jorge Rojas, ex futbolista de la selección de Paraguay y de Benfica, llegó a Ucrania para fichar con el Metalist Kharkiv.

Este viernes se someterá a los exámenes médicos y firmará hasta junio con chances de prorrogar el contrato. — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 10, 2022

Хорхе Рохас находится в статусе свободного агента. В 2013 он переехал в Португалию, где выступал за дубль "Бенфики", но пробиться в первую лиссабонскую команду не смог. Выступал в чемпионатах Аргентины ("Химнасия"), Мексики ("Тихуана" и "Керетаро"), а также родного Парагвая ("Серро Портеньо", Олимпия). Его последним клубом был "Соль де Америка".

С 2012-го по 2017-й выступал за национальную сборную Парагвая. Рохас принял участие в 16 матчах и отметился одним забитым голом.

Напомним, что этой зимой "Металлист" подписал бразильцев Паулиньо и Дэвида, эквадорца Хуана Касареса, аргентинца Жеронимо Поблете и сенегальца Бубакара Траоре.