В DCH настаивают, что полет Ярославского в Лондон был запланирован заранее

Компания президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского DCH выступила с еще одним заявлением по поводу вылета самого бизнесмена в Лондон после того, как его кортеж оказался причастен к смертельному ДТП.

"По просьбе представителей масс-медиа сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту "Харьков - Лондон". Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022 г. Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022. По запросу СМИ мы можем предоставить подтверждающие документы. Подчеркнем также, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 мин налета. Из них в Лондон - 37 рейсов", - говорится в официальном заявлении.

Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.