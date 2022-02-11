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В DCH настаивают, что полет Ярославского в Лондон был запланирован заранее

Первая лига
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(1 голосов)

Ответ на домыслы СМИ

В DCH настаивают, что полет Ярославского в Лондон был запланирован заранее

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Компания президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского DCH выступила с еще одним заявлением по поводу вылета самого бизнесмена в Лондон после того, как его кортеж оказался причастен к смертельному ДТП.

"По просьбе представителей масс-медиа сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту "Харьков - Лондон". Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022 г.

Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022.

По запросу СМИ мы можем предоставить подтверждающие документы.

Подчеркнем также, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 мин налета. Из них в Лондон - 37 рейсов", - говорится в официальном заявлении.

Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
DCH

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2022 в 16:17
Будем наблюдать коррупцию и галимые отмазки во всей красе.
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+1
-2
football_soccer (Украина)
11.02.2022 в 15:56
слушайте, там юристы высшего уровня, он имя Металлиста вернул с многомиллионными долгами ( по словам самого Ярославского ) не заплатив ни копейки из этих долгов. Вы думаете, ему кто-то что-то сделает, даже если это и он был? )) Доказать невозможно. Ночь, стекла тонированные. Даже если вечером на какой-то камере где-то всплывет что он за рулем был, так он скажет, что потом остановились по***ать и он пересел на заднее. Поле глухое, камер нет. И нет доказательств.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2022 в 16:18
Ты у него на процентах?
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+1
-4
football_soccer (Украина)
11.02.2022 в 16:35
если ты в моем тексте умудрился увидеть что-то обеляющие Ярославского, то ты идиот
+1
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
11.02.2022 в 15:45
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
11.02.2022 в 15:36
. Смешно как Рафика хотят сделать неувинуватым)))
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+2
-3


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