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Бабич: Нацелены взять в Кривбасс еще пару новых футболистов
Подготовка продолжается
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
- Со многими ребятами, которые были у нас в аренде, мы попрощались. Рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть. Плюс надеемся, что нам удастся приобрести пару новичков.
- Это новички или иностранцы?
- Мы рассматриваем и украинцев, и легионеров. У многих игроков приоритет - УПЛ, которая уже вскоре стартует.
- Довольны ли вы вашим новичком Бухалом?
- Да, доволен. Я помню этого футболиста по выступлениям за "Александрию". У него хорошая первая передача и игровой интеллект.
Сейчас на сборах работаем над техникой и тактикой. Радует, что есть хорошие спарринг-партнеры. Будет много информации для анализа. Сейчас мы закладываем фундамент для команды, которую мы хотим видеть весной.
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