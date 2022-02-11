  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бабич: Нацелены взять в Кривбасс еще пару новых футболистов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: Нацелены взять в Кривбасс еще пару новых футболистов

Первая лига
(1 голосов)

Подготовка продолжается

Бабич: Нацелены взять в Кривбасс еще пару новых футболистов

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Алекандр Бабич рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой Лиге.

- Со многими ребятами, которые были у нас в аренде, мы попрощались. Рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть. Плюс надеемся, что нам удастся приобрести пару новичков.

- Это новички или иностранцы?

- Мы рассматриваем и украинцев, и легионеров. У многих игроков приоритет - УПЛ, которая уже вскоре стартует.

- Довольны ли вы вашим новичком Бухалом?

- Да, доволен. Я помню этого футболиста по выступлениям за "Александрию". У него хорошая первая передача и игровой интеллект.

Сейчас на сборах работаем над техникой и тактикой. Радует, что есть хорошие спарринг-партнеры. Будет много информации для анализа. Сейчас мы закладываем фундамент для команды, которую мы хотим видеть весной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.02.2022 в 16:41
Он уже два месяца это повторяет, конкретика нужна, голова говорящая.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...