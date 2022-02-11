Бабич: Нацелены взять в Кривбасс еще пару новых футболистов

Главный тренер " Кривбасса " Алекандр Бабич рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой Лиге.

- Со многими ребятами, которые были у нас в аренде, мы попрощались. Рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть. Плюс надеемся, что нам удастся приобрести пару новичков.

- Это новички или иностранцы?

- Мы рассматриваем и украинцев, и легионеров. У многих игроков приоритет - УПЛ, которая уже вскоре стартует.

- Довольны ли вы вашим новичком Бухалом?

- Да, доволен. Я помню этого футболиста по выступлениям за "Александрию". У него хорошая первая передача и игровой интеллект.

Сейчас на сборах работаем над техникой и тактикой. Радует, что есть хорошие спарринг-партнеры. Будет много информации для анализа. Сейчас мы закладываем фундамент для команды, которую мы хотим видеть весной.