Мужчина, который признал вину в ДТП с участием авто из кортежа Ярославского, скрывается от органов следствия

Мужчина, ранее признавший причастность к ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, а сейчас подозреваемый в сокрытии преступления, не выходит на связь со следователями.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"По нему будет решаться вопрос об избрании новой меры пресечения. Пока контакта с лицом нет, оно скрывается от органов следствия. Контакта с ним нет. Пока он не общается со следователем, не выходит на связь", — сказал Чубенко.

Прокуратура должна подготовить ходатайство об избрании меры пресечения мужчине по новому подозрению. Какую меру будут просить прокуроры, Чубенко ответить не смог: "Решается вопрос".

Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.