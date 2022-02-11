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Мужчина, который признал вину в ДТП с участием авто из кортежа Ярославского, скрывается от органов следствия
Он не выходит на связь
Суспільне Харків
Мужчина, ранее признавший причастность к ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, а сейчас подозреваемый в сокрытии преступления, не выходит на связь со следователями.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"По нему будет решаться вопрос об избрании новой меры пресечения. Пока контакта с лицом нет, оно скрывается от органов следствия. Контакта с ним нет. Пока он не общается со следователем, не выходит на связь", — сказал Чубенко.
Прокуратура должна подготовить ходатайство об избрании меры пресечения мужчине по новому подозрению. Какую меру будут просить прокуроры, Чубенко ответить не смог: "Решается вопрос".
Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.
В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.
В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.
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