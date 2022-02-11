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Мэр Харькова Терехов: если бы Ярославский действительно был на трассе, он не допустил бы таких ситуаций

Первая лига
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(2 голосов)

Вот и мэр Харькова подключился

Мэр Харькова Терехов: если бы Ярославский действительно был на трассе, он не допустил бы таких ситуаций

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

"Я категоричен в своей позиции по поводу Александра Ярославского. Во-первых, он почетный гражданин Харькова, сделал очень много для Украины и город. И я очень хочу попросить всех журналистов не делать огульных выводов.

Он очень взвешенный человек, и если бы он действительно был там, на трассе, то я уверен на 1000%, что он не допустил бы таких ситуаций.

Что касается распространения в СМИ, что он был пьяный, не пьяный – знаю Александра Ярославского много лет и могу с уверенностью сказать, что он не пьет и исповедует здоровый образ жизни.

Думаю, надо дождаться окончания следствия, а потом делать выводы. А журналистов я прошу не нападать на Ярославского, не гнаться за сенсациями", – сказал Терехов.

Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Игорь Терехов
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (21)
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янковский ян (Запорожье)
11.02.2022 в 21:42
Блин. Иногда лучше промолчать
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+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
11.02.2022 в 21:42
Он хочет признаться что он был за рулём.
Ответить
+1
0
Orest_ua (Kyiv)
11.02.2022 в 21:40
Убийца Ярославский — вылитый Волдеморт, как оказалось, не только по внешности
Ответить
+2
0
krakow (Херсон)
11.02.2022 в 21:39
Торги начались,с презентации товарища ярославского,товарищем тереховым. Вердикт - 1000%-ный ангел. DCH, уже готовит "валентинки".
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+2
0
avatar
Американец 2000
11.02.2022 в 21:39
«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» — За что́ же, не боясь греха,Кукушка хвалит Петуха?За то, что хвалит он Кукушку. И.А. Крылов
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.02.2022 в 21:32
Вам веры нет, черти.
Ответить
+3
0
royalstas (Вінниця)
11.02.2022 в 21:29
Адвокат дявола....
Ответить
+2
0
MU777777 (Дергачи)
11.02.2022 в 21:14
почему сразу как насрут все куда то едут....свалите уже все с.у.к.и...вова..петя и ко...беня...в землю...нафуй
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2022 в 21:09
Адвокат диявола заговорив
Ответить
+3
-1
avatar
eugene (планета Земля)
11.02.2022 в 21:07
Рука руку моет, вор вора кроет.
Ответить
+6
-1
kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 21:04
Были бы людьми- коттедж Ярославского остановился и и искали бы виновных. А почему уехали?
Ответить
+5
-1
rivnenskyi (Рівне)
11.02.2022 в 21:00
Наявність Ярославського в транспортному засобі унеможливлює виникнення ДТП? Чи як розуміти?
Ответить
+5
-1
Будєм разбіратся (Київ)
11.02.2022 в 20:55
Во-первых, он почетный гражданин Харькова (с) Якщо це во-пєрвих, то далі можна не читати.
Ответить
+11
-2
Trztrqtr (Украина)
11.02.2022 в 20:48
Осталось спросить у охраны и жены Ярославского имеет он отношение к дтп или нет. Так сказать - обратиться к достоверным источникам для установления истины.
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+6
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
11.02.2022 в 20:44
Зачем постить этого Peace да bola?Он естественно своего спонсора будет боготворить)Этого туда же в Лондон
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+8
-1
Андрейка Королевский (Харьков)
11.02.2022 в 20:43
Ну все решено, не ждите интриг,если Терехов сказал что не мог ростиславский так поступить,значит это истина .. просто терехов один из лучших психологов восточной Европы,он видит людей как рентген
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+3
-3
Trztrqtr (Украина)
11.02.2022 в 20:41
Лучше бы кенты Ярика уже молчали, чем такой цирк:)
Ответить
+8
-2
avatar
Romerik (YNWA)
11.02.2022 в 20:33
Так, кєнт вже висказався. Викреслюємо
Ответить
+4
-1
Kela (Одесса)
11.02.2022 в 20:29
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
11.02.2022 в 20:29
Так, захисник тут як тут.
Ответить
+6
-1
prostors (Вольногорск)
11.02.2022 в 20:40
Бабки все любят, а большие и подавно.
Ответить
+6
-1


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