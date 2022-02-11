Мэр Харькова Терехов: если бы Ярославский действительно был на трассе, он не допустил бы таких ситуаций

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа президента " Металлиста " Александра Ярославского.

"Я категоричен в своей позиции по поводу Александра Ярославского. Во-первых, он почетный гражданин Харькова, сделал очень много для Украины и город. И я очень хочу попросить всех журналистов не делать огульных выводов.

Он очень взвешенный человек, и если бы он действительно был там, на трассе, то я уверен на 1000%, что он не допустил бы таких ситуаций.

Что касается распространения в СМИ, что он был пьяный, не пьяный – знаю Александра Ярославского много лет и могу с уверенностью сказать, что он не пьет и исповедует здоровый образ жизни.

Думаю, надо дождаться окончания следствия, а потом делать выводы. А журналистов я прошу не нападать на Ярославского, не гнаться за сенсациями", – сказал Терехов.