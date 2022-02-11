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Мэр Харькова Терехов: если бы Ярославский действительно был на трассе, он не допустил бы таких ситуаций
Вот и мэр Харькова подключился
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Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа президента "
"Я категоричен в своей позиции по поводу Александра Ярославского. Во-первых, он почетный гражданин Харькова, сделал очень много для Украины и город. И я очень хочу попросить всех журналистов не делать огульных выводов.
Он очень взвешенный человек, и если бы он действительно был там, на трассе, то я уверен на 1000%, что он не допустил бы таких ситуаций.
Что касается распространения в СМИ, что он был пьяный, не пьяный – знаю Александра Ярославского много лет и могу с уверенностью сказать, что он не пьет и исповедует здоровый образ жизни.
Думаю, надо дождаться окончания следствия, а потом делать выводы. А журналистов я прошу не нападать на Ярославского, не гнаться за сенсациями", – сказал Терехов.
Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.
В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.
В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.
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