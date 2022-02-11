В сети появилось видео кортежа Ярославского после смертельного ДТП

В сети появилось видео с камер наблюдения в ночь на 10 февраля, на которых зафиксированный кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП, в котором погиб человек.

Видео с камер разместило издание "Украинская правда", которое делает упор на том, что в кортеже было два автомобиля.

Как известно, на месте ДТП, в результате которого погиб человек, были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее.

В четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела. Издание Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщило, что по предварительным данным на погибшего в результате ДТП наехали дважды – и первая, и вторая машина из кортежа.

В пятницу национальная полиция провела обыски в отеле в Харькове, где проживает Ярославский.