Калитвинцев: Победа в турнире - это положительные эмоции, на которых ребят легче заставлять работать

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от игры своей команды в решающем матче Winter Cup 2022 против харьковского "Металлиста", в котором она выиграла со счетом 2:0 и стала победителем турнира.

"Победа в турнире - это положительные эмоции, на которых ребят легче заставлять работать. Этот турнир еще раз показал, что он имеет право на жизнь. Сегодняшняя игра - это финал, она, действительно, была практически как официальная. Каким бы не был кубок, а этот действительно красивый, у команды есть цель. Через пару дней нам предстоит играть контрольные матчи, и теперь не знаю, где найти на них мотивацию. Поэтому турнир очень хороший, он действительно многое показал. Все ребята выдержали психологический прессинг.

Сразу скажу, что дело не в результате. Мне понравилось качество игры на сегодняшний день и выполнение тех требований, которые мы предлагаем. Этот кубок тяжелый не только своим весом, но и играми, в которых мы его добывали. Мы играли с очень хорошими соперниками, каждый матч был очень тяжелым. В связи с тем, что ребята устали и оставили все силы, они искали кого-то посвежее, чтобы нести его", — сказал Калитвинцев.