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Герой футбольного дня. Юрий Калитвинцев

Первая лига
Обновлено
(4 голосов)

По игре это реальный претендент на повышение в классе

Герой футбольного дня. Юрий Калитвинцев

фото - ФК Полесье / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если бы трофей Winter Cup выиграла команда калибра "Шахтера", "Динамо", "Зари" или даже "Днепра-1", помпезности в процессе празднования было бы меньше. Для "Полесья" ж это важный шаг в процессе становления. Настолько важный, что в городе даже оборудовали фан-зону для просмотра финального, а по сути – товарищеского матча. Надо постараться, чтобы найти в истории аналоги.

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Но праздновать и радоваться могут болельщики. Тренеры с футболистами, прежде всего, должны сделать выводы и извлечь уроки. Судя по послематчевым интервью Юрия Калитвинцева, с этим все хорошо. Он очень рассудительно и взвешенно разобрал на камеру матч против "Металлиста", в котором его команда безальтернативно доминировала.

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Это была не ситуативная, а именно тренерская победа. С тремя защитниками, к которым во время позиционных атак соперника присоединялись еще два партнера. С насыщенным центральным звеном и ставкой в ​​атаке на высокого Будковского. Филипп транжирил моменты, но и отвлекал на себя внимание. Это позволяло из глубины включаться Грицуку, Морозко, Янакову и другим творческим игрокам житомирской команды.

В первом круге текущей Первой лиги "Полесье" смогло сыграть с гегемоном турнира вничью 1:1. Но вчера (11.02.2022) житомиряне пошли еще дальше: они откровенно раздели соперника (2:0), метящего не только на повышение в классе, но и на борьбу за зону Лиги Европы. Матч товарищеский, а значит – не показательный, но все равно трудно осознавать, что против "Металлиста" играла команда из одиннадцатого места турнирной таблицы Первой лиги.

Для Юрия Калитвинцева важно было не просто победить, а победить уверенно по игре. Ведь тренера по итогам осенней части сезона немало критиковали из-за отсутствия выразительного рисунка в действиях его коллектива. Недоказанность, если честно, тянулась шлейфом за Калитвинцевым еще со времен тренерства в "Олимпике". Безусловно, победа на Winter Cup не компенсировала всех проблем, но может стать для "Полесья" точкой опоры для последующих свершений.

По крайней мере, заметно, что новички подобраны гармонично. Им еще нужно время для адаптации, но уже сейчас можно делать выводы о том, что "Полесье" стало сильнее по сравнению с самим собой осеннего образца. Это команда, которая достойна быть как минимум в зоне стыковых матчей. А то и больше: по игре она не уступала ни "Вересу", ни "Черноморцу", представляющим элиту. Так что житомиряне видят перед собой цель.

Герой футбольного дня. Юрий Калитвинцев - изображение 2

Для Юрия Калитвинцева это будет очередным испытанием в тренерской карьере. До зоны переходных матчей – восемь баллов. Возможности и потенциал есть. Но есть ли способность конвертировать это в реальный результат?

Фото - ФК "Полесье" / автор неизвестен

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (5)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
12.02.2022 в 12:44
Калитка физрук, чемпионат все покажет.
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
12.02.2022 в 12:43
думаю все болели за наше Полесье а не за купленых легионеров МХ--молодцы сильно их перехвалили
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 12:38
выиграли товарняк у Автомобиллиста, хотя первая половина сезоне в перлиге, по сути, провалена. Калитва - пока слабенький тренер имхо
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+1
-1
Alle Garage (Харьков)
12.02.2022 в 12:23
Да этот миф с якобы сильным Металлистом, готовым бороться за медали, раздут на ровном месте. По факту ведь МХ даже сейчас по данным transfermarkt дешевле по составу, чем Ворскла, Днепр-1 и Заря. Так с каких делов этот МХ должен всех крушить вокруг?
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+6
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.02.2022 в 12:43
Так автогонщик сам и раздувал єтот миф, а его паства ему вторила.
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+4
0


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