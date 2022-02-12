Черноморец в заключительном матче на Winter Cup в серии пенальти обыграл Верес

"Верес" и "Черноморец" в очном противостоянии разыграли третье-четвёртое места на Winter Cup

"Верес" к игре подходил не в лучшем психологическом состоянии. Ровенчане в контрольной встрече уступили "Вележ Мостар" (Босния) – 2:3. После игры Юрий Вирт сказал, что ему стыдно за уровень футбола, который продемонстрировала его команда. Роман Григорчук также остался недоволен действиями своих подопечных в защите, особенно на последних минутах.

С мотивацией у футболистов обеих команд не должно было быть никаких проблем.

С первых минут на позиции левого защитника Роман Григорчук выпустил номинального хавбека Максима Брагару.

В начале встречи больше контролировали мяч одесситы, но после середины тайма подопечные Вирта выровняли игру.

Футболистам обеих команд не хватало креатива впереди. Нужно отдать должное ровенчанам, которые защищались низким блоком и не давали свободных зон для быстрых атак игрокам "Черноморца".

Казалось, команды пойдут на перерыв без забитых мячей, но все изменилось на последней минуте первого тайма. После навеса с углового защитник "Вереса" Мирошник головой пробил точно в угол и мяч от стойки залетел в ворота - 1:0. Снова одесситы пропускают из стандарта.

Одесситы активно начали второй тайм. Иван Бобко должен был сравнивать счет, но он не смог переиграть Когута. Однако достигли своего подопечные Григорчука после стандарта. После розыгрыша углового Николай Морозюк отважился на удар метров с 25 и попал в верхний угол ворот – 1:1.

Команды поочередно владели инициативой, но в завершающей стадии атаки были проблемы. Тем не менее, интереснее все же выглядели одесситы.

На 74-й минуте Полюлях сбил Ванцаша и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Цонев с отметки переиграл Богдана Когута – 1:2.

На 82-й минуте опасно пробивал Цонев, но мяч пролетел мимо ворот. Через несколько минут Бобко попал в перекладину. Очень слабо смотрелись в защите игроки "Вереса" во втором тайме.

Казалось, что все идёт к победе "Черноморца", но одесситы снова пропустили на последней минуте. Мяч после серии рикошетов оказался в Шестакова, который расстрелял ворота Паста

В итоге, основное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии пенальти победу праздновали футболисты "Черноморца" – 4:2. Не реализовали пенальти Гончаренко (вратарь) и Шестаков. Одесситы занимают третье место на турнире.

Winter Cup 2022. Третий тур

12.02.2022. Турция. Белек

"Верес" – "Черноморец" 2:2 ( 2:4, пен)

Голы: Мирошник (45), Шестаков (90) - Морозюк (54), Цонев (75, пен)

"Верес": Когут - Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Крейда (Петько, 64), Кучеров (Полюлях,63) , Г.Пасич (Гечев, 64), Панасенко (Шестаков, 63), Дахновский, Сергийчук (Гайдучик, 46)

"Черноморец": Паст (Варакута, 90+1) - Брагару, Мартинович, Вандерсон, Морозюк (Штогрин, 83) - Ванцаш, Кузык, Кравченко, Цитаишвили (Путря, 83), - Цонев, Петков (Бобко, 46)

Предупреждение: Морозюк (37), Панасенко (52)