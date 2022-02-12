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Генпрокурор признала факт участия Ярославского в смертельном ДТП и призвала олигарха вернуться в Украину

Первая лига
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(5 голосов)

Президента "Металлиста" ждет объективное расследование

Генпрокурор признала факт участия Ярославского в смертельном ДТП и призвала олигарха вернуться в Украину

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала президента харьковского "Металлиста" и бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину, чтобы провести объективное расследование смертельного ДТП с участием кортежа олигарха.

"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу Ярославскому. Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, – а я обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, – давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс.

Читайте такжеВ сети появилось видео кортежа Ярославского после смертельного ДТП

Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет. Пока что мы не можем найти этого человека.

Замалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно, есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", – заявила Венедиктова.

Напомним, 9-го февраля на Киев – Харьков – Должанский автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В статье: Александр Ярославский Ирина Венедиктова
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Источник:
УКРИНФОРМ

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Комментарии (41)
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Tom Valentine (Bolintci)
12.02.2022 в 20:34
Уже кричат вовсю, что сбили зека и поделом. Героя Украины надо давать ярику за такие действия.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 20:24
все очень интересно, только эта недоучка-прокурорша должна пойти под суд еще быстрее Ярика, даже если представить что таки он был за кермом и сбежал
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
12.02.2022 в 20:30
Почему?
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0
0
чалагач (Киев)
12.02.2022 в 20:31
ты уж недополучка определись где прокурор алкаш кум югик юцик где весь в мощах пшонка с ринатом а где таки прокурорша!? -и когда это такое чудо было то бы хозяина области просили не портить себе жизнь обычным дтп ...ведь возможно было покушение..
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
12.02.2022 в 20:23
Це не журналісти, а тролі якісь на зразок сеньківа. Тому й не підписано, хто автор. Вкид на вентилятор
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0
-1
Savatan (Харьков)
12.02.2022 в 20:06
Журналисты,ну что ж вы за сволочи такие? Зачем такие заголовки писать?Нигде Венедиктова не признавала факт участия Ярославского в смертельном ДТП.Признан факт участия кортежа в этом происшествии,а не самого Ярославского.Зачем вы негодяи перекручиваете?Вину человека еще доказать надо.Шлюхи вы без стыда и совести.Вы ничем не лучше самих преступников и негодяев о которых пишите.Мало вам иногда дают по башке и разбивают камеры...мало!
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+2
-1
фраерок (Киев)
12.02.2022 в 20:35
Ни фига себе проишествие
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
12.02.2022 в 19:57
Ахаха, ипала жаба гадюку)))Как пауки в банке... Зеле нужно хоть как-то рейтинг поднимать, а тут такая возможность "забороть олигарха")))
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+4
-1
чалагач (Киев)
12.02.2022 в 20:35
Зеле нужно хоть как-то рейтинг поднимать?????????????????????????????? -у него походу и так стоит это же не пукин ботаксный который в гробу рассею красавицу мял-мял а потом проговорился=нравится-не нравится,терпи красавица:))))))))))))))))
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.02.2022 в 19:47
Зеля готов всех посадить кто может на его место метить
Ответить
+2
-2
MaximSK (Киев)
12.02.2022 в 19:52
Ошибаешься
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 20:21
зачем Ярику место зеленки, крысчанка? у него и так все хорошо, было)
Ответить
+1
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
12.02.2022 в 19:44
«...я вам обіцяю, що все буде за законом. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії...» та посадимо Вас
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+5
-1
avatar
okolegko (Київ)
12.02.2022 в 20:34
Вона вже обіцяла Стерненка посадити, але обламалася. Правда, тут зовсім інша історія
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0
-1
Ипать кротоф (Киев)
12.02.2022 в 19:34
Axaxaxa, зелена пліснява і «Все буде чесно» - дуже смішно. Ми вже бачили як все чесно йде з Порошенком
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+6
-2
Acsakal (Kharkiv)
12.02.2022 в 19:55
Та хіба лише з Порошенком? А Антоненко? А Кузьменко? А Дугар? А Поярков? А Федина? А Звіробій? А Чорновол? А Вятрович? А Павловський? А Марченко? За 2,5 роки зеленої влади в Україні вже політично переслідуємих стільки, скільки було в совку часів брежнєва. Ще трішки - і Білорусь з парашестаном доженемо. Зате свої - зелені - поза законом. Ну так, хіба що пальчиком можуть погрозити "Ай-яй-яй" - і все.
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+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 20:26
для плесени это отличный шанс отвлечь внимание от их воровства и зашкваров
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2022 в 19:33
І де тут ця на 100 відсотків своя дівчина визнаЄ, що Ленінович був причетний? (
Ответить
+3
-1
Тор-1306
12.02.2022 в 19:31
Либо заголовок по дебильному написан, либо журналист как и бенедиктова тупые. На видео на других ресурсах показан проезд предполагаемой машины из кортежа Ярославского, если бы их было 2 и Гелики то тогда там точно был президент ФК Металлист, он просто по другому не ездит, а так одна машина вопросы к персоналу, второе пресс служба DCH выпустило коммюнике в котором указало, что билет в Лондон был заказан в середине января, так же указывалось, что на следующей неделе забронирован отель на горнолыжном курорте еще 28 01 2022, так что бенядиктова после трухина пытается активность показать не там где надо. Экспертиз нет, железных доказательств нет, но уже виноват
Ответить
+7
-1
Ипать кротоф (Киев)
12.02.2022 в 19:37
Да даже если 2 машины. Типа он был за рулем. Ага ага
Ответить
+2
-1
Тор-1306
12.02.2022 в 20:23
Он сам водит в 99 % случаях, когда строились объекты к евро 12, стадион, аэропорт, база он всегда сам был за рулем в любое время суток
+2
0
avatar
c99baf (Харьков)
12.02.2022 в 19:19
И шо теперь будет с фк "Металлист"? "Бумеранг" курченко?
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2022 в 19:23
будет в апл выступать
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2022 в 19:34
В ХаПЛ
+1
-3
Некр!т (Дзвонимісто)
12.02.2022 в 19:35
оце ліфт, не граючи УПЛ, відразу в АПЛ
+2
-2
avatar
c99baf (Харьков)
12.02.2022 в 19:41
Плоская шутка...
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2022 в 19:45
какой вопрос...
0
0
Trztrqtr (Украина)
12.02.2022 в 19:14
Вопрос: что за история с водителем, который изначально взял на себя вину, а потом свинтил куда-то? Если Ярик чист то зачем этот цирк с нелепыми попытками замести следы?
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2022 в 19:09
интересно будет наблюдать за развитием этого дела, НО что там с делом трухина? можно ли спроецировать на него слова венедиктовой: "Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, – а я обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, – давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. ..., я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро" (с)
Ответить
+7
0
Ипать кротоф (Киев)
12.02.2022 в 19:36
Ето другоє. Ето же зелений. Його не чіпаємо
Ответить
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
12.02.2022 в 19:39
Обещание от генпрокурорши, что "всё будет по закону" вызывает гомерический смех. Потому, что в нём же содержится и ответ, как было и есть до того.
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+4
-1
KadimXa (Харьков)
12.02.2022 в 18:56
Сейчас выяснится ,что этот трижды судимый бедолага был судим за изнасилование или что-то вроде этого и окажется,что кортеж Ярика молодцы.
Ответить
+1
-2
avatar
okolegko (Київ)
12.02.2022 в 20:29
Насправді то вкид для відмазування. Загиблий був не 50-річним тричі судимим, а 36-річним несудимим. Хоча поділ людей на категорії (якщо судимий, то можна вбивати) також тхне
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
12.02.2022 в 18:54
Заголовок бред? Прокуратура признала факт дтп с кортежем Ярославского,а не с участием Ярославского.
Ответить
+8
0
krakow (Херсон)
12.02.2022 в 19:18
Да вроде все уже понятно,раз прокурор обращается лично к невинно спящему. Не вернется,объявят в розыск.
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
12.02.2022 в 20:27
Хоч ти і колаборант недобитий, але за «невинно спящего»
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
12.02.2022 в 18:52
Ну колеги які думки , вернеться Ярік чи ні ?
Ответить
+2
-2
KadimXa (Харьков)
12.02.2022 в 18:57
Конечно вернётся,доказать,что он был за рулём не возможно. А репутационные потери он уже понёс,в том числе из-за своего глупого отъезда из страны
Ответить
+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
12.02.2022 в 19:05
Очень глупый отъезд, согласен 100%.
+6
-3
avatar
okolegko (Київ)
12.02.2022 в 20:25
Треба ще знайти цапа-відбувайла. А це, як з’ясувалося, не так уже й просто
+1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
12.02.2022 в 19:36
Там юристов больше чем футбольных команд)Люди работают...Если ему что-то и предьявят то тогда потеряет немного капитала,а если нет то еще придумают что-то...Это же Украина-самая честная страна на планете)
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+3
0


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