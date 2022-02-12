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Генпрокурор признала факт участия Ярославского в смертельном ДТП и призвала олигарха вернуться в Украину
Президента "Металлиста" ждет объективное расследование
Скриншот: Бомбардир
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала президента харьковского "Металлиста" и бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину, чтобы провести объективное расследование смертельного ДТП с участием кортежа олигарха.
"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу Ярославскому. Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, – а я обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, – давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс.
Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет. Пока что мы не можем найти этого человека.
Замалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно, есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", – заявила Венедиктова.
Напомним, 9-го февраля на Киев – Харьков – Должанский автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
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