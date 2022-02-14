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Шесть спаррингов. Металлист определился с соперниками на третьем сборе
Харьковчане пробудут в Турции 10 дней
Фото: ФК Металлист
Сегодня, 14 февраля, "Металлист" отправится в турецкий город Белек, где по 24-е февраля проведет третий тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона, сообщает пресс-служба харьковчан. Желто-синие расквартируются в отеле Kaya Belek 5*.
На протяжении 10-ти дней подопечные Александра Кучера сыграют шесть контрольных поединков.
Спарринги "Металлиста" на третьем турецком сборе:
- 16 февраля. 10:00. "Металлист" — "Шукура" (Кобулети, Грузия)
- 16 февраля. 15:00. "Металлист" — "Атырау" (Атырау, Казахстан)
- 19 февраля. 10:00. "Металлист" — "Нефтчи" (Кочкор-Ата, Кыргызстан)
- 19 февраля. 16:00. "Металлист" — "Оболонь" (Киев)
- 22 февраля. 14:00. "Металлист" — "Истиклол" (Душанбе, Таджикистан)
- 23 февраля. 15:00. "Металлист" — "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)
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Источник:ФК Металлист
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 11:57
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satellite (Харьков)
14.02.2022 в 10:30
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