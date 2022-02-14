  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Шесть спаррингов. Металлист определился с соперниками на третьем сборе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шесть спаррингов. Металлист определился с соперниками на третьем сборе

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане пробудут в Турции 10 дней

Шесть спаррингов. Металлист определился с соперниками на третьем сборе

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Сегодня, 14 февраля, "Металлист" отправится в турецкий город Белек, где по 24-е февраля проведет третий тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона, сообщает пресс-служба харьковчан. Желто-синие расквартируются в отеле Kaya Belek 5*.

На протяжении 10-ти дней подопечные Александра Кучера сыграют шесть контрольных поединков.

Спарринги "Металлиста" на третьем турецком сборе:

  • 16 февраля. 10:00. "Металлист" — "Шукура" (Кобулети, Грузия)
  • 16 февраля. 15:00. "Металлист" — "Атырау" (Атырау, Казахстан)
  • 19 февраля. 10:00. "Металлист" — "Нефтчи" (Кочкор-Ата, Кыргызстан)
  • 19 февраля. 16:00. "Металлист" — "Оболонь" (Киев)
  • 22 февраля. 14:00. "Металлист" — "Истиклол" (Душанбе, Таджикистан)
  • 23 февраля. 15:00. "Металлист" — "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 11:57
а по сильней команды не нашли --типа Полесья
Ответить
0
0
avatar
satellite (Харьков)
14.02.2022 в 10:30
Ну может на третьем сборе,вы всё таки начнёте игру показывать!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...