  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВПК-Агро просматривает пятерых игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро просматривает пятерых игроков

Первая лига
(1 голосов)

Клуб Первой лиги продолжает работу над комплектацией состава

ВПК-Агро просматривает пятерых игроков

Фото: ВПК-Агро

Новина українською

"ВПК-Агро" продолжает подготовку к весенней части сезона в Приднепровске.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в расположение клуба прибыли 30-летний экс-голкипер "Виктории" Александр Литвиненко, защитники — 23-летний Владислав Веремеев (предыдущий клуб — "Скорук") и 19-летний Максим Белоус ("Никополь"), а также два вингера — 23-летний Антон Калайтан ("Олимпик") и его ровесник Максим Кулиш ("Рубикон").

"ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге, ниже только "Ужгород" и "Кремень".

Читайте такжеВПК-Агро арендует голкипера Днепра-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Литвиненко ВПК-Агро (Шевченковка) Владислав Веремеев Антон Калайтан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...