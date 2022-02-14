Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВПК-Агро просматривает пятерых игроков
Клуб Первой лиги продолжает работу над комплектацией состава
Фото: ВПК-Агро
"ВПК-Агро" продолжает подготовку к весенней части сезона в Приднепровске.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в расположение клуба прибыли 30-летний экс-голкипер "Виктории" Александр Литвиненко, защитники — 23-летний Владислав Веремеев (предыдущий клуб — "Скорук") и 19-летний Максим Белоус ("Никополь"), а также два вингера — 23-летний Антон Калайтан ("Олимпик") и его ровесник Максим Кулиш ("Рубикон").
"ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге, ниже только "Ужгород" и "Кремень".
Популярное сейчас
- Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Ювентуса
- Разгромные победы Полтавы и Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- Фирменный удар Малиновского и характер туринцев. Аталанта - Ювентус 1:1. ВИДЕО обзор матча
- Мудрик и Судаков остаются с Шахтером, Луизао не нужен Ворскле. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО