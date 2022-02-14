ВПК-Агро просматривает пятерых игроков

"ВПК-Агро" продолжает подготовку к весенней части сезона в Приднепровске.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в расположение клуба прибыли 30-летний экс-голкипер "Виктории" Александр Литвиненко, защитники — 23-летний Владислав Веремеев (предыдущий клуб — "Скорук") и 19-летний Максим Белоус ("Никополь"), а также два вингера — 23-летний Антон Калайтан ("Олимпик") и его ровесник Максим Кулиш ("Рубикон").

"ВПК-Агро" занимает 14-е место в Первой лиге, ниже только "Ужгород" и "Кремень".