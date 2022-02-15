Металлист прибыл на заключительный зимний сбор в Турцию

Поздним вечером понедельника, 14 февраля, делегация харьковского "Металлиста" приземлилась в аэропорту турецкой Антальи. Желто-синие отправились в город Белек, где проведут третий заключительный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

Команда остановилась в отеле Kaya Belek 5*, где и будет проживать следующие 10 дней. Тренировки будут проходить на футбольных полях, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Напомним, что на третьем турецком сборе "Металлист" сыграет шесть контрольных поединков.