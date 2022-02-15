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Металлист прибыл на заключительный зимний сбор в Турцию

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане запланировали шесть спаррингов

Металлист прибыл на заключительный зимний сбор в Турцию

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Поздним вечером понедельника, 14 февраля, делегация харьковского "Металлиста" приземлилась в аэропорту турецкой Антальи. Желто-синие отправились в город Белек, где проведут третий заключительный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

Команда остановилась в отеле Kaya Belek 5*, где и будет проживать следующие 10 дней. Тренировки будут проходить на футбольных полях, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Напомним, что на третьем турецком сборе "Металлист" сыграет шесть контрольных поединков.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
15.02.2022 в 12:13
Пора уже хоть что то наиграть!!!
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