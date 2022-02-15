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Парагвайский полузащитник присоединился к Металлисту на сборах
Пока он находится в команде на просмотре
Фото: ФК Металлист
Сегодня, 15 февраля, футболисты "Металлиста" прибыли на третий сбор в Турцию и провели первую тренировку. Как сообщает пресс-служба харьковчан, к тренировочному лагерю присоединился парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас.
Пока он находится в команде на просмотре.
29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первую сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду "Соль де Америка". Ранее Хорхе Рохас играл за парагвайские "Серро Портеньо" и "Олимпию", португальские "Белененсеш" и "Бенфику", аргентинскую "Химнасию" (Ла-Плата), а также мексиканские "Керетаро" и "Тихуану".
В возрасте 19 лет полузащитник дебютировал в составе сборной Парагвая. Всего за главную команду своей страны Рохас провел 16 матчей и забил 1 мяч (в отборочном поединке чемпионата мира в ворота сборной Колумбии).
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