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Парагвайский полузащитник присоединился к Металлисту на сборах

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Пока он находится в команде на просмотре

Парагвайский полузащитник присоединился к Металлисту на сборах

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, футболисты "Металлиста" прибыли на третий сбор в Турцию и провели первую тренировку. Как сообщает пресс-служба харьковчан, к тренировочному лагерю присоединился парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас.

Пока он находится в команде на просмотре.

29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первую сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду "Соль де Америка". Ранее Хорхе Рохас играл за парагвайские "Серро Портеньо" и "Олимпию", португальские "Белененсеш" и "Бенфику", аргентинскую "Химнасию" (Ла-Плата), а также мексиканские "Керетаро" и "Тихуану".

В возрасте 19 лет полузащитник дебютировал в составе сборной Парагвая. Всего за главную команду своей страны Рохас провел 16 матчей и забил 1 мяч (в отборочном поединке чемпионата мира в ворота сборной Колумбии).

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В статье: трансферы Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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