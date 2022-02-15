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Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов

Первая лига
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(6 голосов)

Денис Монастырский говорит, что саботаж дела продолжается

Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов

скриншот youtube

Новина українською

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к президенту харьковского "Металлиста" Александру Ярославскому, призвав его как можно скорее вернуться в Украину.

"Второе резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.

Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которой было "повесить" смерть невинного человека на одного из посторонних, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из списка вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией были немедленно проведены 11 неотложных обысков. Открыто уголовное дело по статье о сокрытии доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное.

Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является только отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", — заявил Монастырский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
МВС України

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Комментарии (13)
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metall5291 (Kharkiv)
15.02.2022 в 18:06
Как может министр обеспечить законность и безопасность всех участников процесса, если он не может обеспечить даже сохранность шмоток погибшего??? Этим постом я не за Ярика и не против Ярика. Я о министре и его министерстве. Как таким можно доверять???
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Виктор 2209 (Мехико)
15.02.2022 в 18:06
Один будет сидеть но в Лондоне,а второй будет пиариться.....Итог-каждый получит то что хочет,если там и есть доказательства то прийдется заплатить,но естественно не свободой
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0
0
Vroobydov
15.02.2022 в 18:01
Попытки фальсификации.... "повесить" на одного из посторонних - складывается впечатление что министр уже решил кто виноват и делает всё что бы это доказать. Возможно, даже ворует вещи из морга:) А если серьезно - вещи никак не могут доказать вины Ярославского, и сидеть будет другой за неплохой "гонорар".
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.02.2022 в 17:59
Если порешает из-за бугра, тогда вернётся.
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+1
0
MaximSK (Киев)
15.02.2022 в 17:48
Если Ярославский не вернется, значит он виноват и боится понести наказание за это преступление. Жаль, тогда и проект Металлист моно закрывать.
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+3
-1
megrivan (Курячі Лози)
15.02.2022 в 17:48
Из морга выкрали личные вещи погибшего. По этим вещам должна были провести экспертизу. Сейчас возле морга - впервые! - выставили полицейскую охрану, потому что, по полученной информации, люди Ярославского намереваются выкрасть труп. Нет трупа - нет дела! ОПГ Ярославского в работе. Вперед, "Металлист"! Своими победами ты защитишь честь хозяина!
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+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
15.02.2022 в 17:34
Даже если, а это скорее всего, Ярик виноват в дтп и принимал в нем непосредственное участие, сейчас все эти обращения должностных лиц выглядят как пиар на фоне резонансного события. И вид справедливой бурной деятельности... При том что я никаким образом не защищаю ярика, но осадок от этой "пиар компании" остаётся...
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+3
0
aleks68
15.02.2022 в 17:21
главное отмазать трухина и повод нашёлся-ярославский
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+2
-5
Dimoncho (Kharkiv)
15.02.2022 в 17:14
Такие обращения не делаются через СМИ. Дешевый самопиар.
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+2
-4
Acsakal (Kharkiv)
15.02.2022 в 17:00
Пане Монастирський, до вас ще більше запитань не лише по цій гучній справі. То куди їх задавати і коли чекати на відповіді?
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+10
-2
Lithium (Киев)
15.02.2022 в 17:13
Чувак, зайди в туалет, спусти штаны, поудобней сядь и задай тот же вопрос. Вероятность ответа будет ничуть не выше, чем здесь.
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+1
-7
hochu.piva (Краматорск)
15.02.2022 в 16:48
Никто уже не вернется
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+11
-3
KadimXa (Харьков)
15.02.2022 в 16:54
Та вернётся, доказательств вины все равно нет
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+4
-5


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