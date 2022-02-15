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Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
Денис Монастырский говорит, что саботаж дела продолжается
скриншот youtube
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к президенту харьковского "
"Второе резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.
Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которой было "повесить" смерть невинного человека на одного из посторонних, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из списка вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией были немедленно проведены 11 неотложных обысков. Открыто уголовное дело по статье о сокрытии доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное.
Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является только отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", — заявил Монастырский.
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