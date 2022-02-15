Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подолье подписало камерунского вингера из чемпионата Канады
Также на просмотре в команде голкипер из Украины
fcpodillya.com.ua
Хмельницкое "
Как сообщил главный тренер команды Руслан Костышин, клуб оформил трансфер 22-летнгео камерунского полузащитника Вандже Джомза Ивса Уэсли, который ранее выступал в чемпионате Канады. Это вингер, который может сыграть как на левом, так и на правом фланге.
Также "Подолье" просматривает вратаря Антона Задерейко, который покинул "Агробизнес" две недели назад.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Подолье" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Популярное сейчас
- И такое бывает. Шахтер проиграл Мариуполю на турецких сборах
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Мэр Харькова Терехов: если бы Ярославский действительно был на трассе, он не допустил бы таких ситуаций
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Новости по теме
- 11:38 Украинские Танзаниец в Горняке-Спорт, Подолье арендует голкипера. Таблица трансферов Первой лиги
- 08:06 Украинские Горняк-Спорт в финале Кубка Пожечевского, Агробизнес обыграл Прикарпатье. Все спарринги клубов Первой лиги
- 10:31 Украинские Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе