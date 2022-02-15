Подолье подписало камерунского вингера из чемпионата Канады

Хмельницкое " Подолье ", которое с 12 февраля пребывает на сборах в Турции, подписало новичка-легионера.

Как сообщил главный тренер команды Руслан Костышин, клуб оформил трансфер 22-летнгео камерунского полузащитника Вандже Джомза Ивса Уэсли, который ранее выступал в чемпионате Канады. Это вингер, который может сыграть как на левом, так и на правом фланге.

Также "Подолье" просматривает вратаря Антона Задерейко, который покинул "Агробизнес" две недели назад.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Подолье" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.