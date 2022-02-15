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Порох: Сейчас уже надо максимально включаться - возобновляется сезон
Металлист продолжает работу на сборах
metalist.ua
Защитник "
"Главное – увидели родных, близких. Зарядились позитивными эмоциями. Теперь с новыми силами работать. Честно, два дня хватило, потому что у нас 1 марта важный матч, надо готовиться.
Осталось буквально две недели до встречи. Сейчас уже надо максимально включаться. Возобновляется сезон", – сказал Порох.
Напомним, что "Металлист" является единоличным лидером Первой лиги и в Кубке Украины пробился в 1/4 финала, где сыграет с "Зарей".
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