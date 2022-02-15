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Порох: Сейчас уже надо максимально включаться - возобновляется сезон

Первая лига
(1 голосов)

Металлист продолжает работу на сборах

Порох: Сейчас уже надо максимально включаться - возобновляется сезон

metalist.ua

Новина українською

Защитник "Металлиста" Богдан Порох рассказал о том, как прошли два выходных дня команды между сборами.

"Главное – увидели родных, близких. Зарядились позитивными эмоциями. Теперь с новыми силами работать. Честно, два дня хватило, потому что у нас 1 марта важный матч, надо готовиться.

Осталось буквально две недели до встречи. Сейчас уже надо максимально включаться. Возобновляется сезон", – сказал Порох.

Напомним, что "Металлист" является единоличным лидером Первой лиги и в Кубке Украины пробился в 1/4 финала, где сыграет с "Зарей".

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В статье: Металлист (Харьков) Богдан Порох
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Источник:
ТК Футбол

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