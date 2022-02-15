Порох: Сейчас уже надо максимально включаться - возобновляется сезон

Защитник " Металлиста " Богдан Порох рассказал о том, как прошли два выходных дня команды между сборами.

"Главное – увидели родных, близких. Зарядились позитивными эмоциями. Теперь с новыми силами работать. Честно, два дня хватило, потому что у нас 1 марта важный матч, надо готовиться.

Осталось буквально две недели до встречи. Сейчас уже надо максимально включаться. Возобновляется сезон", – сказал Порох.