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У Металлиста поменялся спарринг-партнер в одном из матчей среды
Вместо казахов - боснийцы
metalist.ua
В среду, 16 февраля, "
В 10:00 по Киеву, как и планировалось, харьковчане встретится с "Шукурой" из Кобулети (Грузия).
В 15:00 "Металлист" планировал сыграть с представителем Премьер-лиги Казахстана "Атырау". Однако из-за большого количества травмированных футболистов казахстанская сторона сегодня сообщила об отказе от спарринга.
В экстренном порядке пришлось искать замену. Ею станет команда "Ступчаница" из города Олово, лидер одной из групп третьего по силе дивизиона Боснии и Герцеговины.
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