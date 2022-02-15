У Металлиста поменялся спарринг-партнер в одном из матчей среды

В среду, 16 февраля, " Металлист " проведет два контрольных матча в рамках третьего турецкого сбора.

В 10:00 по Киеву, как и планировалось, харьковчане встретится с "Шукурой" из Кобулети (Грузия).

В 15:00 "Металлист" планировал сыграть с представителем Премьер-лиги Казахстана "Атырау". Однако из-за большого количества травмированных футболистов казахстанская сторона сегодня сообщила об отказе от спарринга.

В экстренном порядке пришлось искать замену. Ею станет команда "Ступчаница" из города Олово, лидер одной из групп третьего по силе дивизиона Боснии и Герцеговины.