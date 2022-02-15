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У Металлиста поменялся спарринг-партнер в одном из матчей среды

Первая лига
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Вместо казахов - боснийцы

У Металлиста поменялся спарринг-партнер в одном из матчей среды

metalist.ua

Новина українською

В среду, 16 февраля, "Металлист" проведет два контрольных матча в рамках третьего турецкого сбора.

В 10:00 по Киеву, как и планировалось, харьковчане встретится с "Шукурой" из Кобулети (Грузия).

В 15:00 "Металлист" планировал сыграть с представителем Премьер-лиги Казахстана "Атырау". Однако из-за большого количества травмированных футболистов казахстанская сторона сегодня сообщила об отказе от спарринга.

В экстренном порядке пришлось искать замену. Ею станет команда "Ступчаница" из города Олово, лидер одной из групп третьего по силе дивизиона Боснии и Герцеговины.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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