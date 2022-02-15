Красников: Только один человек, а именно Александр Ярославский, может воплотить в жизнь мечты болельщиков Металлиста

Вице-президент харьковского " Металлиста " Евгений Красников рассказал о работе с Александрмо Ярославским и своем отношении к трансферной кампании харьковского клуба.

"Вы знаете, я много лет работаю под руководством Александра Ярославского, и думаю, не является секретом, насколько это амбициозный человек. Но даже я не ожидал, что Александр Владиленович так мощно и фундаментально вернется в большой футбол.

За какой-то минимальный срок он заново построил 14 шикарных полей последнего поколения, на которых тренируются тысячи детей. Идет восстановление инфраструктуры стадиона. И самое главное – это создание команды.

Скажу честно, мы с Александром Кучером работаем под большим давлением. И когда Александр Владиленович говорит, что я ему не даю спать, поверьте – это не так. И мне, и Александру Кучеру, и директору стадиона, и многим менеджерам не дает спать именно Александр Владиленович.

За последние полгода была проделана колоссальная работа, но мы не собираемся останавливаться. И, конечно, приоритетом является создание конкурентной команды не только в украинском чемпионате, но и в европейских кубках.

Давать характеристику кому-то из новичков я не буду – все покажет сезон. В целом работа на трансферном рынке не прекращается.

В недавней беседе президент дал четко понять, что мы должны заниматься "Металлистом" круглосуточно. И несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная, он готов инвестировать огромные средства, чтобы вернуть людям тот праздник, который был во время президентства Ярославского с 2005 по 2012 год. А может, даже и превзойти.

Я много раз говорил и не побоюсь повториться, что харьковчанам и не только нужен мощный, сильный и конкурентоспособный "Металлист", который своими успехами дарит массу позитивных эмоций в это сложное время. Который зарабатывает очки для украинского футбола на европейской арене. Который за короткий промежуток времени дал украинскому футболу таких талантливых футболистов, как Мудрик, Лунин, Судаков.

Я думаю, не буду оригинальным, если скажу, что только один человек, а именно Александр Ярославский, может воплотить в жизнь мечты болельщиков любимой команды. И это не громкие слова, а констатация факта. О "Металлисте" Ярославского говорят результаты.

И то, что "Металлист", играя в Первой лиге, собирает больше болельщиков, чем вся Премьер-лига, говорит о взаимной любви фанатов и команды Александра Ярославского", - сказал Красников.