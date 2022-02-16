Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Шукура: смотреть онлайн, видеотрансляция
Коллектив Кучера начинает свой путь на третьих сборах
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 16.02.2022
"Металлист" 10:00 "Шукура"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 0:5. Прогулка в Лиссабоне
- ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Горняк-Спорт в финале Кубка Пожечевского, Агробизнес обыграл Прикарпатье. Все спарринги клубов Первой лиги
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Новости по теме
- 22:58 Украинские Красников: Только один человек, а именно Александр Ярославский, может воплотить в жизнь мечты болельщиков Металлиста
- 22:43 Украинские Порох: Сейчас уже надо максимально включаться - возобновляется сезон
- 20:42 Украинские У Металлиста поменялся спарринг-партнер в одном из матчей среды
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...