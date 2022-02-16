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Очередной легионер? Ярославский настаивает на новых трансферах Металлиста
Харьковчане намерены продолжает усиление состава
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников сообщил, что трансферная кампания клуба не будет прекращаться. Он заявил, что об усилении настаивает президент "желто-синих" Александр Ярославский.
"Мы провели обстоятельную беседу с Александром Ярославским. Президент настаивает на том, чтобы команда была максимально укомплектована", - приводит слова Красникова официальный сайт клуба.
Напомним, что нынешней зимой состав "желто-синих" пополнили Артур Мурза, Херонимо Поблете, Алекс Чидомере, Хуан Касарес, Владислав Рыбак, Бубакар Траоре и Давид да Ора. Чуть раньше, в ноябре, Александр Ярославский представил харьковским болельщикам еще одного новичка — Паулиньо.
Также отметим, что на просмотре находится Хорхе Рохас. Экс-игрок сборной Парагвая может стать игроком "Металлиста".
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