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Очередной легионер? Ярославский настаивает на новых трансферах Металлиста

Первая лига
(3 голосов)

Харьковчане намерены продолжает усиление состава

Очередной легионер? Ярославский настаивает на новых трансферах Металлиста

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников сообщил, что трансферная кампания клуба не будет прекращаться. Он заявил, что об усилении настаивает президент "желто-синих" Александр Ярославский.

"Мы провели обстоятельную беседу с Александром Ярославским. Президент настаивает на том, чтобы команда была максимально укомплектована", - приводит слова Красникова официальный сайт клуба.

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Напомним, что нынешней зимой состав "желто-синих" пополнили Артур Мурза, Херонимо Поблете, Алекс Чидомере, Хуан Касарес, Владислав Рыбак, Бубакар Траоре и Давид да Ора. Чуть раньше, в ноябре, Александр Ярославский представил харьковским болельщикам еще одного новичка — Паулиньо.

Также отметим, что на просмотре находится Хорхе Рохас. Экс-игрок сборной Парагвая может стать игроком "Металлиста".

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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