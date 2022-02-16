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Металлист с голом 14-летнего воспитанника Академии разгромил Ступчаницу

Первая лига
(1 голосов)

Подопечные Кучера сыграли второй матч за день

Металлист с голом 14-летнего воспитанника Академии разгромил Ступчаницу

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторым соперником "Металлиста" на третьем турецком сборе стала "Ступчаница" из Боснии и Герцеговины. Украинцы планировали сыграть с представителем Премьер-лиги Казахстана "Атырау". Однако из-за большого количества травмированных футболистов казахстанская сторона сообщила об отказе от спарринга.

Матч с боснийцами проходил в Серике на стадионе Fanatic Tour Belek Sport Center. Для подопечных Кучера это бы второй матч за день. Утром харьковчане обыграли "Шукуру" - 3:1.

С первых минут шанс проявить себя получил 29-летний парагвайский полузащитник Рохас, которій только сегодня подписал контракт с харьковским клубом.

Украинцы в первом тайме полностью контролировали игру, но игроков "Металлиста" подводила реализация. На 23-й минуте с ударом Романюка справился голкипер. Первым на добивании оказался Риаскос, но защитник вынес мяч из линии ворот.

Однако, подопечные Кучера не сбавляли обороты и все же воплотили свое преимущество в забитый мяч. Александр Цвиренко своей шикарной передачей вывел Риаскоса один на один, а Брайан обыграл голкипера и забил в пустые ворота – 1:0.

В концовке первого тайма должен был забивать Мурза, но защитник боснийской команды снова успел вынести мяч из пустых ворот. Также был шанс отличиться у 14-летнего Дигтяря, но удар Кирилла парировал голкипер. Очень качественный футбол в первом тайме продемонстрировал лидер Первой лиги.

На 48-й минуте харьковчане увеличили свое преимущество. Кирилл Дигтярь решился на прямой удар со штрафного метров с дальней дистанции и мяч залетел в ворота – 2:0. Шикарный забитый мяч для юного воспитанника Академии, которій сегодня играл слева в защите

На 63-й минуте счет стал разгромным. Дигтярь прострелил со штрафного, а Риаскос отправил мяч в сетку - 3:0.

Во второй половине тайма харьковчане успокоились, однако в защите играли надежно. У боснийцев шансов в этой встрече не было.

На 78-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил Виталий Федорив. Команды матч так и не доиграли, ведь в конце встречи было несколько стычек на поле и арбитры решили на 84-й минуте дать финальный свисток.

В итоге, матч завершился разгромной победой "Металлиста" - 3:0.

"Металлист" (Украина) - "Ступчаница" (Босния и Герцеговина) 3:0

Голы: Риаскос (38, 63), Дигтярь (48)

Удаление: Федорив (78)

"Металлист": Каневцев (Бубенцов, 46), Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь, Чидомере (Синчук, 56), Цвиренко, Подлепенец, Рохас (Рязанцев, 61), Мурза (Шамич, 69), Риаскос (Красников, 69)

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 16:52
Що там за 14-річний гармаш зявився?
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