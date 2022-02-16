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Сын вице-президента Металлиста Красников брутальным фолом спровоцировал массовую драку - ВИДЕО

Первая лига
(2 голосов)

Спарринг так и не был доигран

Сын вице-президента Металлиста Красников брутальным фолом спровоцировал массовую драку - ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

В среду, 16 февраля, Металлист на сборах в Турции провел два спарринга.

Утром харьковчане обыграли грузинскую Шукуру (3:1), а вечером сыграли с клубом Ступчаница из Боснии и Герцеговины.

Матч против "Ступчаницы" завершился разгромной победой украинской команды 3:0, но не обошелся без скандала.

На 82-й минуте матча в совершенно безобидной ситуации двумя ногами сзади в ноги сопернику прыгнул игрок харьковчан Егор Красников (сын вице-президента клуба), что спровоцировало массовую потасовку.

Егор, в итоге, получил красную, однако команды завелись, потолкались, тренерские штабы также выбежали на поле, и в итоге, судья принял решение не продолжать поединок, который закончился досрочно.

Интересно, что в утреннем матче за подобный фол уже на 10-й минуте был удален Риаскос, правда тогда игра продолжилась.

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В статье: Металлист (Харьков) Егор Красников
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Комментарии (6)
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PlisMarkiz (Немышлянский)
16.02.2022 в 18:36
Как утомили эти гавно-заголовки...Можно вложить в голову людей любую удобную формулировку. А то что ещё до этого момента сфолил другой игрок Металлиста и была такая же стычка никого не интересует. Хотя если бы это был второй сын Красникова или племянник Ярославского, тогда это бы обязательно попало в заголовок...Гнилой ресурс...
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0
0
Hanter44 (Baburka)
16.02.2022 в 18:32
А .Вот ,пожалуйста... с другой стороны заходят.Угодники не дремлют!
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.02.2022 в 18:26
Весь в папу...
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0
-2
dimon7777777 (Херсон)
16.02.2022 в 17:51
Дурачок...... Какой он нахрен футболист - "папин сынуля" из-за уважения к папе проводит свободное время на поле в составе Металлиста.....
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+5
-1
Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 17:29
Ну так. Нащо воно було? Хоча бійку через це...
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+1
-3
football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 17:53
Зачем что? зачем мажор играется в карьеру футболиста? или зачем мажор прыгнул в ноги сопернику? потому что идиот , который знает, что за него все папа порешает в любой сфере жизни
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+6
-1


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