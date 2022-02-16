Сын вице-президента Металлиста Красников брутальным фолом спровоцировал массовую драку - ВИДЕО

В среду, 16 февраля, Металлист на сборах в Турции провел два спарринга.

Утром харьковчане обыграли грузинскую Шукуру (3:1), а вечером сыграли с клубом Ступчаница из Боснии и Герцеговины.

Матч против "Ступчаницы" завершился разгромной победой украинской команды 3:0 , но не обошелся без скандала.

На 82-й минуте матча в совершенно безобидной ситуации двумя ногами сзади в ноги сопернику прыгнул игрок харьковчан Егор Красников (сын вице-президента клуба), что спровоцировало массовую потасовку.

Егор, в итоге, получил красную, однако команды завелись, потолкались, тренерские штабы также выбежали на поле, и в итоге, судья принял решение не продолжать поединок, который закончился досрочно.

Интересно, что в утреннем матче за подобный фол уже на 10-й минуте был удален Риаскос, правда тогда игра продолжилась.