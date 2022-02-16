В харьковском морге нашли пропавшие вещи погибшего в ДТП при участии кортежа Ярославского

Национальная полиция Харьковской области сообщила о том, что были найдены вещи погибшего в ДТП при участии кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

Ранее они пропали из Чугуевского морга, где находится тело погибшего, а теперь были найдены в служебном помещении того же морга.

Продолжается осмотр места происшествия, собирают образцы ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров. Также собирают отпечатки пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего.

Отмечается, что виновные будут нести уголовную ответственность.

Также изучают материалы из камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.