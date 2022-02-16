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В харьковском морге нашли пропавшие вещи погибшего в ДТП при участии кортежа Ярославского

Первая лига
(4 голосов)

Вероятно, они были подброшены

В харьковском морге нашли пропавшие вещи погибшего в ДТП при участии кортежа Ярославского

hk.npu.gov.ua

Новина українською

Национальная полиция Харьковской области сообщила о том, что были найдены вещи погибшего в ДТП при участии кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

Ранее они пропали из Чугуевского морга, где находится тело погибшего, а теперь были найдены в служебном помещении того же морга.

Продолжается осмотр места происшествия, собирают образцы ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров. Также собирают отпечатки пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего.

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Отмечается, что виновные будут нести уголовную ответственность.

Также изучают материалы из камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
16.02.2022 в 21:37
Все что нужно оттуда убрали и все что нужно добавили.
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+1
0
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ascent (Луксор)
16.02.2022 в 21:00
брехня...
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-1


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